Gro­ße Pro­duk­tio­nen wer­fen gro­ße Schat­ten vor­aus: Am Sams­tag, 18. März fei­ert im Gro­ßen Haus des Thea­ters Hof die Urauf­füh­rung des Musik­thea­ters „Der Sol­dat und die Tän­ze­rin“, einer Kom­bi­na­ti­on aus Bal­lett- und Musik­thea­ter­abend von Mar­tyn Jaques, Première.

Am Don­ners­tag, 09. März wird sich in einer Büh­nen-Orche­ster­pro­be erst­mals die Arbeit von Bal­lett, Sänger*innen, Chor und Orche­ster ver­zah­nen – und Sie kön­nen dabei sein, denn die Pro­be fin­det öffent­lich statt. Erle­ben Sie, mode­riert von Micha­el Falk, dem Musi­ka­li­schen Lei­ter der Pro­duk­ti­on, ab 18.00 Uhr eine Öffent­li­che Pro­be mit, in der vor Ihren Augen die gro­ßen Kom­po­nen­ten der Pro­duk­ti­on zum ersten Mal zusam­men­ge­führt wer­den. Der Ein­tritt ist frei.

Im Gegen­satz zur Öffent­li­chen Pro­be, in der es vor allem um das Zusam­men­spiel von Orche­ster und Gesche­hen auf der Büh­ne geht, steht in der Mati­née zu „Der Sol­dat und die Tän­ze­rin“ die Insze­nie­rung von Rein­hardt Frie­se, der auch die Idee zu dem Werk hat­te, und die Aus­stat­tung von Annet­te Mah­len­dorf im Zen­trum. Die Mati­née fin­det am Sonn­tag, 12. März um 11.00 Uhr in der Kul­tur­kan­ti­ne statt. Auch zu die­ser Ver­an­stal­tung ist der Ein­tritt frei.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.thea​ter​-hof​.de