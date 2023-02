Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Strei­fen­wa­gen bei Poli­zei­ein­satz bespuckt

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen (26.02.2023), gegen 01:50 Uhr, kam es in der Erlan­ger Innen­stadt zu einem Poli­zei­ein­satz. Im Zuge des­sen konn­ten zwei völ­lig unbe­tei­lig­te Pas­san­ten fest­ge­stellt wer­den, wel­che sich in ver­däch­ti­ger Wei­se neben einem gepark­ten Strei­fen­wa­gen der Erlan­ger Poli­zei aufhielten.

Als sich ein zwei­ter Strei­fen­wa­gen der Ein­sat­zört­lich­keit näher­te, ent­fern­ten sich die bei­den Pas­san­ten von dem gepark­ten Poli­zei­fahr­zeug. Bei einer hier­auf­hin erfolg­ten Inau­gen­schein­nah­me des Strei­fen­wa­gens konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass die Bei­fah­rer­tür des Strei­fen­wa­gens von dem 23 – jäh­ri­gen Pas­san­ten bespuckt wurde.

Bei einer im Anschluss erfolg­ten Per­so­nen­kon­trol­le zeig­ten sich sowohl der Mann, als auch sei­ne weib­li­che Beglei­te­rin, abso­lut unko­ope­ra­tiv gegen­über den Poli­zei­be­am­ten. Gegen den 23 – Jäh­ri­gen wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren, auf­grund des vor­lie­gen­den Sach­ver­halts, eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Elek­tro­kleinst­fahr­zeug ohne gül­ti­ge Versicherung

Am Sams­tag Abend wur­de ein 27-jäh­ri­ger in Her­zo­gen­au­rach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der 27-jäh­ri­ge war mit einem E‑Scooter unter­wegs. Bei der Kon­trol­le wur­de fest­ge­stellt, dass am E‑Scooter ein ungül­ti­ges Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war.

Der Fah­rer muss nun mit meh­re­ren Anzei­gen rechnen.

2 Laden­die­be auf Die­bes­tour in Herzogenaurach

Am Sams­tag Nach­mit­tag war ein 25-jäh­ri­ger und ein 21-jäh­ri­ger in meh­re­ren Sport­ar­ti­kel­ge­schäf­ten in Her­zo­gen­au­rach auf Die­bes­tour. Die Bei­den ent­wen­de­ten im ersten Laden eine Trai­nings­jacke und 2 T‑Shirts. Im näch­sten Geschäft ent­wen­de­ten sie meh­re­re Klei­dungs­stücke, wobei sie von einem Laden­de­tek­ti­ven beob­ach­tet wur­den. Im Anschluss ent­wen­de­ten sie im drit­ten Geschäft eine Jacke und einen Pull­over. Hier konn­ten die Bei­den Ver­däch­ti­gen fest­ge­nom­men werden.

Die Waren wur­den nach der Fest­nah­me im mit­ge­führ­ten Fahr­zeug aufgefunden.

Der Gesamt­wert der Ware betrug ca. 700,- Euro. Die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen erwar­tet eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Laden­dieb ent­wen­de­te eine Jogginghose

Am Sams­tag Nach­mit­tag ent­wen­de­te ein 20-jäh­ri­ger in einem Sport­ar­ti­kel­ge­schäft in Her­zo­gen­au­rach eine Jog­ging­ho­se im Wert von 52,- Euro.

Der Tat­ver­däch­ti­ge muss nun mit einer Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl rechnen.