Außer­ge­wöhn­li­che Musi­ker am Kla­vier­flü­gel von „Stein­way & Sons“ – das ist das Prin­zip der gleich­na­mi­gen Kon­zert­rei­he, die der För­der­ver­ein der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach seit Jah­ren erfolg­reich ver­an­stal­tet. Für Sams­tag, 11. März 2023, konn­ten die Macher wie­der ein­mal einen musi­ka­li­schen Hoch­ka­rä­ter für die Kulm­ba­cher Kon­zert­rei­he gewin­nen: Git­ti Pirner.

Die Pia­ni­stin wird um 18 Uhr im Musik­saal der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach ihr gan­zes Kön­nen am „Steinway“-Flügel unter Beweis stellen.

Git­ti Pir­ner steht seit 70 Jah­ren auf dem Kon­zert­po­di­um. Mit acht Jah­ren war sie bereits Soli­stin in Mozarts Kla­vier­kon­zert K.V.488 in Baden- Baden. Wich­ti­ge Lehr­sta­tio­nen durch­lief sie bei Then-Bergh und Lou­is Hilt­brand, beson­de­re Anre­gun­gen erhielt sie bei zwei Mei­ster-Kur­sen von Wil­helm Kempff, mit dem sie bis zu sei­nem Tod freund­schaft­lich ver­bun­den war. Auf dem Weg vom pia­ni­sti­schen Wun­der­kind zur rei­fen Künst­ler­per­sön­lich­keit wur­de Git­ti Pir­ner mit dem 1. Preis beim Inter­na­tio­na­len Musik­wett­be­werb in Genf aus­ge­zeich­net. Seit die­ser Zeit kon­zer­tier­te sie sowohl als Soli­stin als auch als. Kam­mer-Musi­ke­rin in den wich­tig­sten euro­päi­schen Musik­zen­tren. Beglei­tet haben sie gro­ße Orche­ster wie Lon­don Phil­har­mo­nic, und Roy­al Phil­har­mo­nic sowie das Sym­pho­nie­or­che­ster des Baye­ri­schen Rund­funks und die Münch­ner Phil­har­mo­ni­ker unter gro­ßen Diri­gen­ten wie Rudolf Kem­pe, Franz Wel­ser-Möst, Ser­giu Cele­bi­da­che und Enoch zu Guttenberg.

Der Ein­tritt zu die­sem Kon­zert­abend der Extra­klas­se ist frei, Spen­den zu Gun­sten der wert­vol­len Arbeit des För­der­ver­eins der Städ­ti­schen Musik­schu­le Kulm­bach sind ger­ne willkommen.