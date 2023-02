Das Gol­de­ne Pedal 2023: Bike­schau­kel und Hand­bike-Tou­ren set­zen sich durch

Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. und Chiem­gau Tou­ris­mus e.V. gewin­nen den rad­tou­ri­sti­schen Award des ADFC Bay­ern. Der Preis wird zum drit­ten Mal auf der Rei­se- und Frei­zeit­mes­se f.re.e verliehen.

In der Kate­go­rie „Bestes Rad­tou­ris­mus Gesamt­kon­zept“ geht der Preis an den Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V. mit dem Ange­bot „Bike­schau­kel“, einem inter­kom­mu­na­len Len­kungs- und Tou­ris­mus­kon­zept im Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Fran­ken­ju­ra. Die Bike­schau­kel ver­bin­det meh­re­re Moun­tain­bike-Gebie­te und ‑Ange­bo­te und rich­tet sich mit sei­nem nied­ri­gen fahr­tech­ni­schen Anspruch an alle Rad­fah­ren­den: Fami­li­en mit Kin­dern, Naturradler:innen, Radwander:innen und Genussbiker:innen aller Alters­stu­fen. Die Jury lobt beson­ders die kind­ge­rech­ten Strecken, die ergänzt wer­den durch geziel­te Aktio­nen zur Umwelt­bil­dung und Wis­sens­ver­mitt­lung rund um den Erle­bens­raum Wald. Schon jetzt gel­te das Gesamt­kon­zept als Vor­bild für ande­re Regionen.

„Sie­ben Hand­bike-Tou­ren im Chiem­gau“ heißt das Ange­bot, mit dem Chiem­gau Tou­ris­mus e.V. die Jury über­zeugt hat und das Gol­de­ne Pedal in der Kate­go­rie „Beste Rad­tou­ris­mus Ser­viceidee“ gewinnt. Die viel­fäl­ti­gen und unter­schied­lich lan­gen Hand­bike-Tou­ren sind durch­ge­hend aus­ge­schil­dert und kom­plett bar­rie­re­frei, eben­so wie die Ange­bo­te und Ein­rich­tun­gen am Weg­rand, wie Gastro­no­mie, Strand­bä­der und Toi­let­ten. Sie wur­den von Hand­bike-Fans ent­wickelt und von Handbiker:innen aus der Regi­on mehr­fach gete­stet. Die Jury aus Rad- und Tourismusexpert:innen betont die hohe Qua­li­tät der Tou­ren und das Poten­zi­al des Chiem­gaus für eine bar­rie­re­freie Tourismusregion.

Roland Wei­gert, Staats­se­kre­tär im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie: „Dem Baye­ri­schen Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um ist es wich­tig, dass gute Ange­bo­te auch die ihnen gebüh­ren­de Sicht­bar­keit erhal­ten. Die­se Ange­bo­te ent­spre­chend zu beloh­nen, dafür steht der rad­tou­ri­sti­sche Award „Das Gol­de­ne Pedal“.“

Mar­ti­na Kider­le, Mit­glied des Vor­stands des ADFC Bay­ern und Tou­ris­mus­be­auf­trag­te: „Mit dem „Gol­de­nen Pedal“ unter­stüt­zen wir die Ver­brei­tung beson­ders inno­va­ti­ver und krea­ti­ver rad­tou­ri­sti­scher Ideen und Pro­jek­te. Die dies­jäh­ri­gen preis­ge­krön­ten Ange­bo­te haben Vor­bild­cha­rak­ter. Wir wün­schen uns noch viel mehr davon.“

Wolf­gang Nier­hoff, Vor­sit­zen­der ILE Wirt­schafts­band A9 Frän­ki­sche Schweiz e.V.: „Das „Gol­de­ne Pedal 2023“ ist eine groß­ar­ti­ge lan­des­wei­te Aner­ken­nung für unser Enga­ge­ment, Kon­sens über die tou­ri­sti­sche Nut­zung in unse­rer Frän­ki­schen Schweiz her­zu­stel­len. Wir sehen dar­in aber auch den Auf­trag, genau auf die­sem Weg das Ange­bot wei­ter aus­zu­bau­en und das The­ma Rad­fah­ren zu stärken.“

Ste­phan Sem­mel­mayr, Geschäfts­füh­rer Chiem­gau Tou­ris­mus e.V.: „Nach der bereits wie­der­hol­ten Aus­zeich­nung zur ADFC-Rad­Rei­se­Re­gi­on haben nun auch unse­re Hand­bike-Tou­ren einen wich­ti­gen Award erhal­ten. Das ist ein ent­schei­den­der Schritt auf dem Weg zu einer zeit­ge­mä­ßen Urlaubs­re­gi­on für alle Menschen.“

Über das „Gol­de­ne Pedal“

Das „Gol­de­ne Pedal“ ist der erste rad­tou­ri­sti­sche Award im Frei­staat und wird durch den Lan­des­ver­band Bay­ern des All­ge­mei­nen Deut­schen Fahr­rad-Clubs (ADFC) ver­lie­hen. Der Preis zeich­net die inno­va­tiv­sten und krea­tiv­sten Ser­vice­an­ge­bo­te, Netz­werk­mo­del­le, Mar­ke­ting­ak­ti­vi­tä­ten, Mobi­li­täts­an­ge­bo­te, Ver­an­stal­tun­gen, Pro­duk­te und Dienst­lei­stun­gen im Rad­tou­ris­mus in Bay­ern aus.

Über den ADFC

Der All­ge­mei­ne Deut­sche Fahr­rad-Club e.V. (ADFC) ist mit bun­des­weit über 220.000 Mit­glie­dern, davon mehr als 33.000 in Bay­ern, die größ­te Inter­es­sen­ver­tre­tung der Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in Deutsch­land und welt­weit. Er berät in allen Fra­gen rund ums Fahr­rad: Recht, Tech­nik und Tou­ris­mus. Poli­tisch enga­giert sich der ADFC auf regio­na­ler, natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne für die kon­se­quen­te För­de­rung des Radverkehrs.