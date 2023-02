Alt­be­währ­tes und Neu­es aus der Ernäh­rungs­me­di­zin heißt ein Vor­trag bei der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e.V. in Koope­ra­ti­on mit dem Mit­mach­kreis „Gesün­der essen“ und der Initia­ti­ve Natur­schutz zum Mit­ma­chen unter der Lei­tung von Prof. Dr. Jost Langhorst.

Die mei­sten Erkran­kun­gen sind auf unse­re Ernäh­rung zurück­zu­füh­ren. Ernäh­rungs­wis­sen­schaft­ler und ‑medi­zi­ner gehen davon aus, dass der Ursa­chen­an­teil bei über 50 % liegt. Was bewirkt der Ver­zehr von tie­ri­schem Eiweiß wie Fleisch und Wurst? War­um sind öko­lo­gi­sche Fleisch­pro­duk­te bes­ser? Was bewirkt der Ver­zehr von Milch und Käse? War­um ist Bio-Qua­li­tät vor­zu­zie­hen? Wo liegt der Vor­teil bei pflanz­li­cher Ernäh­rung und war­um ist das so? War­um sind öko­lo­gisch erzeug­te Pro­duk­te bes­ser? Was heißt Fasten? Was bewirkt Inter­vall-Fasten? Wie wirkt ange­wand­te Natur­heil­kun­de und was kann der Ein­zel­ne hier tun? Fra­gen über Fra­gen, auf die der Refe­rent im Vor­trag ein­ge­hen wird.

Der Vor­trag fin­det statt am Mitt­woch, 8. März 2023 um 19.00 h im Fest­saal des Bis­tums­hau­ses St. Otto, Hein­richs­damm 32, 96047 Bamberg.

Anmel­dung und Infor­ma­ti­on unter Tel. 0951/9230670 oder per Mail an kath.bildung-ba@t‑online.de.

Es ergeht Ein­la­dung an alle Interessierten!