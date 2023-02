Im Rah­men der jüng­sten Kreis­vor­stands­sit­zung des VdK im Hofer Land hat­ten die Mit­glie­der eine umfang­rei­che Tages­ord­nung zu bewäl­ti­gen. Zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen sieht das Jah­res­pro­gramm des Sozi­al­ver­ban­des vor, bei wel­chen The­men Gesund­heit, Bar­rie­re­frei­heit oder die Gleich­be­rech­ti­gung von Frau­en in den Focus gerückt wer­den. Wie Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn ankün­dig­te wer­den die Ange­bo­te des VdK mit einer Ver­an­stal­tung zu Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag am 8. März star­ten. Hier­zu lädt der VdK-Kreis­ver­band alle inter­es­sier­ten Frau­en und natür­lich auch Män­ner herz­lich zu dem Thea­ter­stück „Was Frau­en wirk­lich wol­len“ ein. Das Stück ist eine sze­ni­sche Lesung mit Lena Noske und Mar­co Stickel. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Schüt­zen­haus Hof-Jägers­ruh, Haupt­str. 17, statt; eine Stadt­bus­hal­te­stel­le befin­det sich direkt vor dem Ver­an­stal­tungs­ort! Beginn ist 13.00 Uhr!

Bereits am 23. März bie­tet der Ver­band eine Fahrt zur Mes­se INVI­VA nach Nürn­berg an. Die INVI­VA fin­det im Rah­men der Mes­se „Frei­zeit, Gar­ten und Tou­ri­stik“ im Nürn­ber­ger Mes­se­zen­trum statt. Dort wird der Sozi­al­ver­band VdK Bay­ern mit einem gro­ßen Stand ver­tre­ten sein. Bei Aus­stel­lern und auf der Büh­ne dreht sich alles um Gesund­heit und Prä­ven­ti­on, Recht und Sicher­heit, Bar­rie­re­frei­heit und selbst­be­stimm­tes Leben. Inter­es­sier­te – auch Nicht­mit­glie­der – kön­nen sich für eine Teil­nah­me über die jewei­li­gen Orts­vor­sit­zen­den des VdK melden.

Erfreut zeig­te sich der Kreis­vor­sit­zen­de auch dar­über, dass die drei aus­ge­schrie­be­nen Bus­rei­sen in die „Buck­li­ge Welt“ im Mai und Juni bereits weit­ge­hend aus­ge­bucht sind. Im Mai wird sich der VdK am Gesund­heits­tag in Döhlau prä­sen­tie­ren und auch für den Akti­ons­tag am 29. Juni lau­fen bereits die Vor­be­rei­tung. Für die­se Ver­an­stal­tung, die vor der Geschäfts­stel­le in der Hofer Blü­cher­stra­ße statt­fin­det, hat Wärscht­la­moo Mar­cus Traub wie­der sein Kom­men zuge­sagt. Bereits zwei Tage spä­ter, am 1. Juli, steht ein Besuch der Lui­sen­burg­fest­spie­le auf dem Pro­gramm. Bei der Son­der­vor­stel­lung wird das Musi­cal „Sister Act“ gege­ben. Die Kar­ten­be­stel­lung ist eben­so über die jewei­li­gen VdK-Orts­ver­bän­de möglich.

Wie Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin Bir­git Stel­zer beton­te sind noch wei­te­re Aktio­nen in Vor­be­rei­tung. So pla­ne man eine stil­le Demo zum The­ma Näch­sten­pfle­ge und wer­de vor­aus­sicht­lich auch bei der Podi­ums­dis­kus­si­on des VdK zur Land­tags­wahl im Juli in der Mei­ster­sin­ger Hal­le in Nürn­berg prä­sent sein. Den Jah­res­ab­schluss soll eine Arbeits­ta­gung mit den Orts­vor­sit­zen­den des VdK aus Stadt und Land­kreis Hof bil­den, bei u.a. über die Situa­ti­on der regio­na­len Kli­ni­ken sowie die Arbeit der Leit­stel­le Pfle­ge infor­miert wer­den soll.

„Wir bie­ten also auch 2023 wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm“, so Horn, „und hof­fen natür­lich durch unse­ren Ein­satz für die Men­schen, gera­de in den Berei­chen Gesund­heit, Prä­ven­ti­on und Selbst­be­stim­mung, auch neue Unter­stüt­zer für die ehren­amt­li­che Mit­ar­beit im Ver­band gewin­nen zu kön­nen“. Als größ­ter Sozi­al­ver­band Deutsch­lands sei VdK die erste Ver­tre­tung für behin­der­te oder in der Gesell­schaft benach­tei­lig­te Menschen!