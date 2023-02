Bezirks­par­tei­tag ver­ab­schie­det ein­stim­mig Pro­gramm für die Bezirks­tags­wahl in Oberfranken

Die AfD in Ober­fran­ken geht geeint in den Land­tags- und Bezirks­tags­wahl­kampf. Die Mit­glie­der beschlos­sen auf dem Bezirks­par­tei­tag am 19. Febru­ar 2023 in Kro­nach ein­stim­mig ein Pro­gramm für die Bezirks­tags­wahl in Oberfranken.

Hier­zu sag­te der amtie­ren­de Bezirks­rat und stell­ver­tre­ten­de Bezirks­vor­sit­zen­de der AfD Ober­fran­ken, Flo­ri­an Köh­ler, der den Leit­an­trag wesent­lich ent­wickel­te: „Es war mir ein gro­ßes Anlie­gen, dass die AfD im Wahl­kampf auch die The­men beleuch­tet, die jen­seits der Lan­des­po­li­tik zur Debat­te ste­hen. Die Bezirks­tags­wahl wird von fast allen Par­tei­en pro­gram­ma­tisch – wenn über­haupt – nur am Ran­de behan­delt. Die AfD zeigt nun, dass sie sich auch um die Belan­ge der Bür­ger und Unter­neh­men vor Ort – jen­seits der gro­ßen poli­ti­schen Fra­gen unse­rer Zeit – küm­mert. Der Bezirks­tag wird oft von der aus gesetz­li­chem Zwang zeit­gleich statt­fin­den­den Land­tags­wahl in den Hin­ter­grund gedrängt. In Ober­fran­ken wis­sen die Wäh­ler ab sofort auch, was die AfD vor Ort bewir­ken will.“