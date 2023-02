Jakob Knau­er wird sei­nen aus­lau­fen­den Ver­trag beim HSC 2000 Coburg um zwei wei­te­re Jah­re ver­län­gern. Somit bleibt ein wei­te­res Eigen­ge­wächs der Cobur­ger Hand­bal­ler in der Vestestadt.

Seit 2017 spielt Jakob Knau­er wie­der für den HSC 2000 Coburg, nach­dem er für drei Jah­re im Hand­ball­in­ter­nat der Füch­se Ber­lin wich­ti­ge Erfah­run­gen sam­meln konn­te. In den ver­gan­ge­nen Spiel­zei­ten ist der 22-Jäh­ri­ge zu einem festen Bestand­teil des Cobur­ger Bun­des­li­ga­teams gewor­den, und das, obwohl er immer wie­der mit schwe­ren Ver­let­zun­gen zu kämp­fen hat­te und mehr­fach zurück­ge­wor­fen wur­de. Spä­te­stens seit der letz­ten Sai­son geht es für den Rück­raum­spie­ler aber wie­der bergauf.

Jakob Knau­er freut sich auf die wei­te­re gemein­sa­me Zeit in sei­nem Hei­mat­ver­ein: „Für mich ist das Pro­jekt in Coburg wei­ter­hin wahn­sin­nig span­nend und ich bin stolz dar­auf, ein Teil davon sein zu dür­fen. Ich freue mich rie­sig auf die anste­hen­den Auf­ga­ben in den näch­sten zwei Jah­ren und wer­de alles dafür geben, dass sich der Ver­ein wei­ter­ent­wickelt“, so Jakob Knau­er über sei­ne Vertragsverlängerung.

Auch für den HSC 2000 Coburg ist die Ver­trags­ver­län­ge­rung ein wei­te­rer Schritt in die rich­ti­ge Rich­tung: „Eine Ver­trags­ver­län­ge­rung mit einem Eigen­ge­wächs ist immer etwas Beson­de­res. Nicht nur des­we­gen freue ich mich sehr auf die wei­te­re Zusam­men­ar­beit mit Jakob. Er ist ein sehr ehr­gei­zi­ger und gleich­zei­tig auch selbst­kri­ti­scher Spie­ler, der immer nach dem Maxi­mum strebt und unser Team auch mit sei­ner pro­fes­sio­nel­len Ein­stel­lung wei­ter­bringt. Jetzt gilt es, sich gemein­sam wei­ter­zu­ent­wickeln, um auf dem Feld die näch­sten Schrit­te zu gehen“, zeigt sich HSC-Geschäfts­füh­rer erfreut über den Ver­bleib von Jakob Knauer.