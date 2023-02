Bereits zum vier­ten Mal und anläss­lich des 140-jäh­ri­gen Bestehens des Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­eins Aisch 1883 gastiert das Her­res­mu­sik­korps Veits­höch­heim in Adels­dorf. In den Jah­ren 2015, 2017 und 2019 fand das Kon­zert einen immer grö­ßer wer­den­den Anklang. Des­halb orga­ni­siert der Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­ein Aisch 1883 erneut und erfreu­li­cher­wei­se ein wei­te­res Bene­fiz­kon­zert. Der Rein­erlös ist wie­der, wie schon die Jah­re zuvor für die Palia­tiv­ein­heit „Licht­blick“ des Kreis­kran­ken­hau­ses St. Anna in Höch­stadt bestimmt. „Wir sind sehr stolz, dass unse­re Ein­la­dung wie­der ein­mal Erfolg hat­te und freu­en uns schon heu­te auf die her­vor­ra­gen­den Musi­ker“ so der 1. Vor­sit­zen­de Ralf Olmes­dahl. Am Mitt­woch, 12.04.2023 kon­zer­tiert das Hee­res­mu­sik­korps wie­der in der Aisch­grund­hal­le. Das Kon­zert beginnt um 19:30 Uhr, Ein­lass ist ab 18 Uhr. Der Ein­tritt kostet 15€. Kar­ten kön­nen Sie an der Pfor­te des Kreis­kran­ken­hau­ses St. Anna erweben.

Das als Hee­res­mu­sik­korps Veits­höch­heim benann­te Orche­ster ist Bestand­teil der Streit­kräf­te­ba­sis, und wird fach­lich wie trup­pen­dienst­lich vom Zen­trum Mili­tär­mu­sik in Bonn geführt. Die wich­tig­ste Auf­ga­be des Hee­res­mu­sik­korps Veits­höch­heim ist die Trup­pen­be­treu­ung im In- und Aus­land. Dazu gehört auch die Reprä­sen­ta­ti­on der Bun­des­wehr in der Öffent­lich­keit. Neben Auf­trit­ten bei mili­tä­ri­schen Zere­mo­ni­el­len, wie Gelöb­nis­sen, Appel­len und dem Gro­ßen Zap­fen­streich im vor­wie­gend Süd­deut­schen Raum, wird das frän­ki­sche Mili­tär­or­che­ster auch im Rah­men von Aus­lands­ein­sät­zen der Bun­des­wehr so z.B. im Koso­vo oder Afgha­ni­stan eingesetzt.

Auch die Gemein­de Adels­dorf unter­stützt das Pro­jekt des Krie­ger- und Sol­da­ten­ver­eins, indem sie die Aisch­grund­hal­le für die­ses Kon­zert kosten­los zur Ver­fü­gung stellen.

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart schätzt die soli­da­ri­sche Ver­eins­kul­tur im Land­kreis und hat die Schirm­herr­schaft auch in die­sem Jahr wie­der ger­ne über­nom­men: „Die Freu­de an Ver­eins­ar­beit und Musik ver­bin­det. Das stärkt unser Wir-Gefühl über Adels­dorf und den Land­kreis hinaus.“

Die Betriebs­lei­tung des Kreis­kran­ken­hau­ses um kaufm. Lei­ter Tho­mas Men­ter und Chef­arzt Dr. Mar­tin Grau­er bedan­ken sich herz­lich bei dem Ver­ein für Ihr Enga­ge­ment und Ihre Unterstützung.

„Wir kön­nen für ein tol­les Kon­zert garan­tie­ren“ schwärmt der Chef des Hee­res­mu­sikkops Oberst­leut­nant Robert Kahle.

Hee­res­mu­sik­korps Veitshöchheim

Das frän­ki­sche Mili­tär­or­che­sters betreut die Trup­pen im In- und Aus­land und reprä­sen­tiert die Bun­des­wehr in der Öffent­lich­keit. Sein Reper­toire reicht vom tra­di­tio­nel­len Mili­tär­marsch, klas­si­schen Ouver­tü­ren, Ope­ret­te, Kom­po­si­tio­nen für sin­fo­ni­sches Blas­or­che­ster über Film­mu­sik bis hin zu Big Band Arran­ge­ments. Die bekann­te­ste mili­tä­ri­sche Zere­mo­ni­ell ist der Gro­ße Zapfenstreich