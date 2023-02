Infra­struk­tur­pro­jekt „Was­ser 2025“ geht nach Ende der Win­ter­pau­se in die näch­ste Runde

Die Win­ter­pau­se der Bau­ar­bei­ten für das Groß­pro­jekt „Was­ser 2025“ am Michels­berg geht zu Ende. Die Bau­maß­nah­men wer­den am Mon­tag, 27. Febru­ar 2023, fort­ge­setzt. Zunächst erfolgt für eini­ge Tage der Wei­ter­bau der pro­vi­so­ri­schen Gas­lei­tung ab der Storchs­gas­se in die St.-Getreu-Straße. An der wei­te­ren Ver­kehrs­si­tua­ti­on ändert sich zunächst noch nichts. Betrof­fen ist hier nur der Geh­weg­be­reich um die Kur­ve in die St-Getreu-Stra­ße bei Haus­num­mer 35.

Anfang März wech­selt die Bau­stel­le zum Tor­schu­ster. In der Michels­ber­ger Stra­ße zwi­schen Tor­schu­ster und Aufseßstraße/​Franziskanergasse wer­den ab die­sem Zeit­punkt eine neue Was­ser­lei­tung und eine Kabel­schutz­rohr­an­la­ge ver­legt. Hier­für ist eine Voll­sper­rung der Michels­ber­ger Stra­ße erfor­der­lich (sie­he Lage­plan). Fuß­gän­ger kön­nen dort aber pas­sie­ren (Rad­ver­kehr schie­bend). Die Erreich­bar­keit der Anwe­sen am Michels­berg mit PKW ist über Jakobs­berg – Am Bund­le­shof – St.-Getreu-Straße gewährleistet.

Die Umlei­tung der Stadt­bus­se der Linie 910 bleibt unver­än­dert bestehen über Jakobs­berg – Bund­le­shof – St-Getreu-Stra­ße – Storchsgasse.

Im Lau­fe des Jah­res „wan­dert“ dann die Bau­stel­le abschnitts­wei­se Rich­tung St.-Getreu-Straße/Ottobrunnen. Die Voll­sper­rung für den Durch­fahrts­ver­kehr bleibt unver­än­dert bestehen.

Pro­jekt „Was­ser 2025 – Michelsberg“

Aus­lö­ser für das tief­bau­tech­ni­sche Groß­pro­jekt ist die erfor­der­li­che Neu­ver­le­gung einer Was­ser­haupt­lei­tung durch die Stadt­wer­ke Bam­berg. Im Zuge des­sen erneu­ert der Bam­berg Ser­vice auch die Misch­was­ser­ka­na­li­sa­ti­on. Auf­grund der Neu­ord­nung aller Lei­tun­gen und der beeng­ten Ver­hält­nis­se ist eine abschlie­ßen­de Erneue­rung von Stra­ßen, Geh­we­gen und Sei­ten­flä­chen unum­gäng­lich. Dabei sol­len gleich­zei­tig städ­te­bau­li­che und ver­kehr­li­che Ver­bes­se­run­gen umge­setzt werden.

