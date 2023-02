Braue­rei Kund­mül­ler über­reicht 2000 Euro an das Kin­der­hos­piz Bam­berg – neue Tau­ben­markt-Ter­mi­ne für 2023

Um das Kin­der­hos­piz Bam­berg zu unter­stüt­zen hat die Braue­rei Kund­mül­ler kräf­tig die Wer­be­trom­mel gerührt und ein beson­de­res Weih­nachts­bier gebraut. Drei Euro pro 0,75 L Fla­sche gin­gen zugun­sten der neu­en Ein­rich­tung. Der Gesamt­be­trag in Höhe von 2000 Euro konn­te nun von Roland und Hei­ke Kund­mül­ler an Kon­rad Göl­ler und Sil­ke Kast­ner vom Hos­piz­ver­ein Bam­berg über­reicht wer­den. Bei der Über­ga­be anwe­send war auch Andre­as Nüss­lein. Er ver­an­stal­tet in die­sem Jahr wie­der zusam­men mit der Braue­rei die Wei­he­rer Tau­ben­märk­te (6.3 und 3.4.). Auch deren Erlös wird an das „Ster­nen­zelt“ gehen.

Kar­ten Zie­hen für den guten Zweck: Wo einst bei Tau­ben­märk­ten im ört­li­chen Gast­haus wirk­lich Tau­ben, Schwei­ne und Co. an den meist­bie­ten­den ver­stei­gert wur­den, hat sich die Tra­di­ti­on heu­te eher in Rich­tung End­pro­dukt ent­wickelt. Selbst­ge­backe­ne Tor­ten, Nasch­kör­be, haus­ge­mach­te Spe­zia­li­tä­ten und natür­lich Bier ste­hen für den Gewin­ner parat. Die Regeln: 36 Kar­ten Frän­ki­sches Blatt wer­den für je 1,50 Euro pro Stück an die Gäste ver­kauft. Sind alle ver­ge­ben, zieht eine Glücks­fee aus einem neu­en Blatt eine Kar­te. Der­je­ni­ge, der die­se Kar­te nun im vor­he­ri­gen Spiel gekauft hat, ist der Gewin­ner eines genuss­vol­len Prei­ses. Umrahmt von stim­mungs­vol­ler Wirts­haus-Live-Musik ist der Tau­ben­markt eine wirk­li­ches High­light im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der. Und der gute Zweck setzt hier das Tüp­fel­chen auf das i.

Die Tau­ben­markt-Ter­mi­ne im Detail:

Mon­tag, 6. März, Live-Wirts­haus­mu­sik mit dem Duo M&M

Mon­tag, 3. April, Live-Wirts­haus­mu­sik mit Tho­mas Datscheg