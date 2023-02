Zu einer per­spek­tiv-rei­chen lite­ra­ri­schen Begeg­nung kommt es am Mitt­woch, 1. März, im Gemein­de­zen­trum der Israe­li­ti­schen Kul­tus­ge­mein­de Bam­berg, Wil­ly-Les­sing-Stra­ße 7 a. Lyri­sche Akteu­re sind Nora Gom­rin­ger, Ger­hard Kraus und Nev­fel Cumart.

Nora Gom­rin­ger braucht in der Regi­on nicht son­der­lich vor­ge­stellt zu wer­den. Sie ist Lei­te­rin des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia in Bam­berg und viel­fach preis­ge­krön­te Schrift­stel­le­rin. Auch Nev­fel Cum­art wur­de häu­fig aus­ge­zeich­net und hat sich neben sei­ner lite­ra­ri­schen Arbeit ins­be­son­de­re Ver­dien­ste um den deutsch-tür­ki­schen Kul­tur­aus­tausch erwor­ben. Ger­hard Kraus, ehe­ma­li­ger Feuil­le­to­nist sowie Assi­stent des Ger­ma­ni­sten und Dich­ters Peter Horst Neu­mann, ist ein ent­schie­de­ner Ein­zel­gän­ger in der Lyrik-Sze­ne. Jüng­ste Ver­öf­fent­li­chun­gen sind der weit­hin beach­te­te Band „Mini­ma­le See­len“ und „Fake oder abso­lut Forel­len“, eine lyri­sche Hom­mage an die Stadt Forchheim.

Umrahmt wird die kosten­freie Ver­an­stal­tung von Dimit­ry Brau­do, Kla­vier. Beginn ist um 19 Uhr.