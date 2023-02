Bis zum 15. März 2023 haben inter­es­sier­te jun­ge Men­schen zwi­schen 15 und 26 Jah­ren Zeit, sich für ein FSJ Kul­tur beim Zen­trum Welt­erbe Bam­berg zu bewer­ben. Bewer­bun­gen wer­den über das bun­des­wei­te Por­tal www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​-bay​ern​.de angenommen.

Nach der Schu­le wol­len sich vie­le Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne erst ein­mal ori­en­tie­ren, bevor sie sich für einen Berufs­weg ent­schei­den. Ein Frei­wil­li­gen-dienst bie­tet die per­fek­te Mög­lich­keit, neue Auf­ga­ben und Tätig­kei­ten aus­zu­pro­bie­ren. Ein Jahr lang haben die Frei­wil­li­gen wäh­rend des FSJ Kul­tur die Mög­lich­keit, alle Berei­che einer kul­tu­rel­len Ein­rich­tung ken­nen­zu­ler­nen. Dabei ler­nen sie nicht nur viel über die ver­schie­de­nen Berufs­pro­fi­le an ihrer Ein­satz­stel­le, son­dern sam­meln auch wert­vol­le Erfah­run­gen, von denen beruf­li­che und per­sön­li­che Ent­wick­lun­gen pro­fi­tie­ren. Spaß und Aus­tausch mit ande­ren Frei­wil­li­gen kommt dabei auf kei­nen Fall zu kurz: Mehr­mals im Jahr tref­fen sich alle baye­ri­schen Frei­wil­li­gen zu vier ein­wö­chi­gen Semi­na­ren in ganz Bayern.

Neben der Musik­schu­le, dem E.T.A.-Hoffmann-Theater und der Stadt­bü­che­rei bie­tet auch das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg ab dem 1. Sep­tem­ber 2023 ein FSJ Kul­tur an. Inter­es­sier­te erwar­tet ein abwechs­lungs­rei­cher Arbeits­platz mit viel­sei­ti­gen Auf­ga­ben­fel­dern – von der Vor­be­rei­tung und media­len Beglei­tung von Ver­an­stal­tun­gen über die Mit­wir­kung an For­ma­ten zur Ver­mitt­lung des Welt­erbes über Mit­hil­fe bei der Orga­ni­sa­ti­on und admi­ni­stra­ti­ven Unter­stüt­zung des Teams. Frei­wil­li­ge, die beson­de­res Inter­es­se oder Fähig­kei­ten wie schrift­li­che Aus­drucks­fä­hig­keit, Geschick mit Foto- oder Video­ka­me­ra, Freu­de am Orga­ni­sie­ren, etc. mit­brin­gen, kön­nen sich in dem ent­spre­chen­den Bereich ver­stärkt einbringen.

Inter­es­sier­te kön­nen sich auf www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​-bay​ern​.de bewer­ben. Dort fin­den sich auch wei­te­re Details zu den Rah­men­be­din­gun­gen des frei­wil­li­gen sozia­len Jahrs in der Kul­tur. Bewer­bungs­schluss ist der 15. März 2023.

Info

Die Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung sind ein Pro­gramm von Spiel­mo­bi­le e.V. – Bun­des­ar­beits­ge­mein­schaft in Koope­ra­ti­on mit der Bun­des­ver­ei­ni­gung Kul­tu­rel­le Kin­der- und Jugend­bil­dung e. V. (BKJ). Spiel­mo­bi­le e.V. führt die Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung in Bay­ern durch.

Die Frei­wil­li­gen­dien­ste Kul­tur und Bil­dung wer­den vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend und vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les unter­stützt und gefördert.