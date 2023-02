Judith Ber­ner: Übers Leben hinaus

Bene­fiz-Abend für das Albert-Schweit­zer-Hos­piz Bayreuth

„Es gibt Din­ge, die sind … … … zu groß.

Zu groß, um davon zu sprechen.

Zu groß, um …………

Zu groß, um davon zu schweigen.“

Musi­ka­li­sche Lesung am Sonn­tag, den 5. März 2023 um 17.00 Uhr in der Stu­dio­büh­ne Bay­reuth.

Gedan­ken­schät­ze hat Judith Ber­ner in Wor­te ver­packt. Freun­de haben sie gebe­ten, die­se Tex­te vol­ler Hoff­nung, Zuver­sicht und Tie­fe nicht für sich zu behal­ten, wei­ter zu schen­ken an alle, die Fra­gen stel­len an Sinn und sein, die sich schwer tun mit Abschied, Tod und Trauer.

Nun rezi­tiert und per­formt die jun­ge Ärz­tin und Musi­ke­rin all die Bil­der und Geschich­ten, die sie ihrer eige­nen Trau­er abge­run­gen hat. Die­se poe­tisch-phi­lo­so­phi­schen Sprach­kunst­wer­ke neh­men das Publi­kum mit auf eine berüh­ren­de Rei­se – mit­ten ins Leben hinein.

Beglei­tet wer­den die Tex­te an Kla­vier und Kla­ri­net­te von der Kir­chen­mu­si­ke­rin Mei-Hui He und Judith Berner.

Sonn­tag, 5. März 2023 um 17.00 Uhr Haupt­büh­ne| Ein­tritt frei, Spen­de erbe­ten.

Bit­te reser­vie­ren Sie Ihre Plät­ze online oder an der Thea­ter­kas­se in der Opern­stra­ße.