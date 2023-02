Die Stadt Bay­reuth lädt am Diens­tag, 28. Febru­ar, um 19 Uhr, zu einem Infor­ma­ti­ons­abend in die Gast­stät­te Schwenk, Pot­ten­stei­ner Stra­ße 12, ein. The­ma der Ver­an­stal­tung ist das Begrü­nungs­pro­jekt „Bay­reuths leben­di­ger Süden“, das unter ande­rem die Pflan­zung eines Bür­ger­hains mit 100 Bäu­men vor­sieht. Im Rah­men des Bun­des­pro­jek­tes „Anpas­sung urba­ner Räu­me an den Kli­ma­wan­del“ wird im Bay­reu­ther Süden, zwi­schen Thier­gärt­ner und Pot­ten­stei­ner Stra­ße, eine neue Grün­flä­che ent­ste­hen. Auf der Ver­an­stal­tung infor­mie­ren Ver­tre­ter des Stadt­gar­ten­am­tes über das Pro­jekt und dar­über, wie man sich mit einer Baum­pa­ten­schaft am Bür­ger­hain betei­li­gen kann. Ein­ge­la­den sind alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bürger.