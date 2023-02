Jeho­na Ahme­ti spricht für jun­ge Unternehmer:innen und Füh­rungs­kräf­te in 2023

Jeho­na Ahme­ti steht ab sofort an der Spit­ze der Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Forch­heim und reprä­sen­tiert jun­ge Unternehmer:innen und Füh­rungs­kräf­te in 2023. Ihr Ziel ist es, in 2023 den Wirt­schafts­ju­nio­ren-Mar­ken­kern bei den WJ Forch­heim zu stär­ken – ganz unter dem Mot­to „Wirt­schaft, die mehr schafft“. Hier­für liegt in die­sem Amts­jahr der Fokus auf die stra­te­gi­sche Ent­wick­lung rund um die The­men „Bil­dung & Wirt­schaft“ und „Grün­dung & Unter­neh­mer­tum“, und ganz beson­ders bei der poli­ti­schen Betei­li­gung, um der „jun­gen Wirt­schaft eine Stim­me zu geben“. Jeho­na Ahme­ti ist selb­stän­di­ge Han­dels­ver­tre­te­rin für die Val­uniq AG. Den Vor­sitz kom­plet­tie­ren Mir­ko Pohl (Secu­r­e­point GmbH), Mar­cus Mül­ler (Land­gast­hof Lah­ner) und Micha­el Vog­ler (REM Capi­tal AG).

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Forch­heim sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unternehmer:innen und Füh­rungs­kräf­ten mit 81 Mit­glie­dern aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Forch­heim gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an und bil­den mit rund 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren. Bun­des­weit ver­ant­wor­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze. Der Bun­des­ver­band WJD ist seit 1958 Mit­glied der mehr als 100 Natio­nal­ver­bän­de umfas­sen­den Juni­or Cham­ber Inter­na­tio­nal (JCI). Wer bei den Wirt­schafts­ju­nio­ren mit­macht, enga­giert sich im Beruf und will dar­über hin­aus auch etwas bewe­gen. Mit dem wirt­schafts­po­li­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Enga­ge­ment über­neh­men die Wirt­schafts­ju­nio­ren Ver­ant­wor­tung für die Zukunft und geben der jun­gen Wirt­schaft eine Stim­me. Sie för­dern den Aus­tausch und die Ent­wick­lung jun­ger Unter­neh­mer, Unter­neh­me­rin­nen und Führungskräfte.