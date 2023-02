Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ange­brann­tes Kochgut

Ecken­tal. Am Sonn­tag­abend wur­de über die Leit­stel­le Nürn­berg eine Rauch­ent­wick­lung auf­grund eines ange­brann­ten Koch­gu­tes in der Sude­ten­stra­ße mit­ge­teilt. Vor Ort wur­de das Koch­gut bereits durch die FF Ecken­haid von der Herd­plat­te ent­fernt und das Haus ent­spre­chend gelüf­tet. Der Bewoh­ner des Hau­ses woll­te kochen, wozu er zunächst Was­ser auf­setz­te. Im Anschluss ver­ließ er jedoch die Küche. Ein eben­falls auf dem Herd lie­gen­des Lebens­mit­tel wur­de unbe­auf­sich­tigt mit erhitzt und brann­te auf der hei­ßen Herd­plat­te ein, sodass die Woh­nung ver­qualm­te. Der jun­ge Mann flüch­te­te aus dem Haus und ver­stän­dig­te gleich den Not­ruf. Da er beim Kochen die Küche ver­ließ und somit kei­nen Ein­fluss mehr auf den Herd hat­te, erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge auf­grund miss­ach­te­ter Brandver-hütungsvorschriften.

Unfall­flucht und Trun­ken­heit im Verkehr

Ecken­tal. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag ereig­ne­te sich auf der Bun­des­stra­ße B2 bei Forth ein Ver­kehrs­un­fall. Ein Ver­kehrs­teil­neh­mer war in den Kreis­ver­kehr bei Forth von Brand kom­mend ein­ge­fah­ren und mit sei­nem Pkw gera­de­aus in die gegen­über­lie­gen­de Böschung gera­ten. Hier­bei über­schlug sich der Pkw und lan­de­te auf dem Dach. Der Ver­ur­sa­cher konn­te sich selb­stän­dig aus dem ver­un­fall­ten Fahr­zeug befrei­en und ent­fern­te sich zunächst zu Fuß von der Unfall­stel­le. Bei dem Unfall blieb der Fah­rer wei­test­ge­hend unver­letzt. Da er jedoch eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von über 1,6 Pro­mil­le auf­wies, wur­de bei ihm eine Blut­ent­nah­me in der Dienst­stel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land durch­ge­führt. Der Ver­ur­sa­cher muss sich nun wegen meh­re­rer Ver­kehrs­straf­ta­ten verantworten.