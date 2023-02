„Posi­ti­ves Den­ken oder ‚Wie len­ke ich mei­ne Gedan­ken um?‘“ lau­tet der Titel einer Ver­an­stal­tung, die die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Land­rats­am­tes Lich­ten­fels, Ros­wi­tha UIlein, und die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt im Job­cen­ter Land­kreis Lich­ten­fels, Fran­zis­ka Hit­tin­ger, anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Fraut­en­tags orga­ni­sie­ren. Vor­trag und Dis­kus­si­ons­run­de sind am Mitt­woch, 15. März 2023, von 9.30 bis 11 Uhr in dem Räu­men des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses Michel­au, Schney­er Stra­ße 19, 96247 Michel­au, geplant.

Wie die Orga­ni­sa­to­rin­nen erläu­tern, steht der Vor­trag unter dem Mot­to: „Mehr posi­ti­ve Denk­an­sät­ze ins Leben las­sen“! Es gel­te der Leit­satz im Leben: „Wenn ich posi­tiv den­ke, zie­he ich posi­ti­ve Din­ge an, wenn ich nega­ti­ve Gedan­ken habe, wer­de ich auch nega­ti­ve Din­ge anzie­hen.“ Als Refe­ren­tin konn­te Karin Wag­ner, Heil­prak­ti­ke­rin für Psy­cho­the­ra­pie, Semi­nar­lei­te­rin für Auto­ge­nes Trai­ning und Pro­gres­si­ve Mus­kel­ent­span­nung, gewon­nen wer­den. Im Anschluss an den Vor­trag fin­det eine klei­ne Medi­ta­ti­on statt, um ein posi­ti­ves Bild aus dem Leben der Teil­neh­me­rin­nen noch­mals zu ver­an­kern und als Kraft­res­sour­ce für den All­tag mitzunehmen.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Anmel­dun­gen neh­men die Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te am Land­rats­amt Lich­ten­fels, Ros­wi­tha Ull­ein, unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–4244 oder per E‑Mail an roswitha.​ullein@​landkreis-​lichtenfels.​de oder die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit des Job­cen­ters Land­kreis Lich­ten­fels, Fran­zis­ka Hit­tin­ger, unter der Tele­fon­num­mer 09571/7552–211 oder per E‑Mail: franziska.​hittinger@​jobcenter-​ge.​de entgegen.