Kli­ma­schutz spie­le­risch in den All­tag inte­grie­ren. Das ist das Ziel der all­jähr­li­chen CO2-Chall­enge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, die auch vom Kli­ma­schutz­ma­nage­ment im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge unter­stützt wird. In die­sem Jahr star­tet die 14-tägi­ge Akti­on am 22. Febru­ar und dau­ert bis zum 8. März. Erst­mals gibt es in die­sem Jahr auch eine eige­ne CO2-Schul­chall­enge, bei wel­cher Klas­sen aller Jahr­gangs­stu­fen teil­neh­men können.

Ab Ascher­mitt­woch gibt es jeden Tag auf der dazu­ge­hö­ri­gen Home­page und auf den Social-Media-Kanä­len der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg unter dem Hash­tag #co2challenge2023 eine neue span­nen­de Chan­ce, Kli­ma­schutz im eige­nen Tages­ab­lauf zu ver­wirk­li­chen. Mit viel Lie­be und Humor geben die Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und – Mana­ger der Metro­pol­re­gi­on Anre­gun­gen, um die eige­nen Gewohn­hei­ten in neu­em Licht zu sehen. Denn Kli­ma­sün­den ver­stecken sich nicht nur im Kühl­schrank, im Hei­zungs­kel­ler oder unter der Dusche. Uner­war­te­te Hebel kön­nen sich bei­spiels­wei­se auch beim Abfall, im Frei­zeit­ver­hal­ten und im Ein­kaufs­korb fin­den. Das Ziel der Akti­on ist daher nichts Gerin­ge­res, als Men­schen in der Regi­on und dar­über hin­aus für Kli­ma­schutz zu begeistern.

„Kli­ma­schutz ist eines der wich­tig­sten The­men unse­rer Zeit, und hier im Fich­tel­ge­bir­ge ver­su­chen wir ihn seit vie­len Jah­ren auf zahl­rei­chen Ebe­nen zu beför­dern“, sagt Jür­gen Kro­mer, einer der bei­den Kli­ma­schutz­ma­na­ger im Land­kreis. „Die CO2-Chall­enge bie­tet eine gute Gele­gen­heit, für zwei Wochen aus dem All­tag aus­zu­bre­chen und nach­zu­den­ken, was Kli­ma­schutz auch hei­ßen kann: näm­lich Humor, Spaß und Gemeinschaft.“

Weil die Akti­on kon­ti­nu­ier­lich ver­bes­sert wird, gibt es auch 2023 wie­der Neue­run­gen: Zum einen kann man in der CO2-Chall­enge Web-App direkt sei­ne per­sön­li­chen CO2-Ein­spa­run­gen berech­nen und Nach­hal­tig­keits­punk­te sam­meln. Damit kann man sich nun auch mit der eige­nen Fami­lie oder dem Freun­des­kreis mes­sen – wer schafft es am Ende am mei­sten CO2 zu spa­ren und die mei­sten Nach­hal­tig­keits­punk­te zu sam­meln? Zum ande­ren gibt es zum ersten Mal eine CO2-Schul­chall­enge, die extra für Schul­klas­sen jeder Jahr­gang­stu­fe kon­zi­piert wur­de. Die Inhal­te sind ein­fach in den Schul­all­tag zu inte­grie­ren und ver­mit­teln Spaß am Kli­ma­schutz. Die Mate­ria­li­en kön­nen unter www​.co2chall​enge​.net/​s​c​h​u​l​c​h​a​l​l​e​nge kosten­los her­un­ter­ge­la­den wer­den. Zu gewin­nen gibt es natür­lich auch etwas bei der dies­jäh­ri­gen CO2-Chall­enge, und zwar über die Social-Media-Kanä­le (Face­book, Insta­gram, Twit­ter) der Metro­pol­re­gi­on Nürnberg.

Hier gilt es, unter dem ent­spre­chen­den Bei­trag min­de­stens eine Per­son aus dem Familien‑, Freundes‑, oder Bekann­ten­kreis zu ver­lin­ken, um in den Los­topf zu gelan­gen. Auf die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner war­ten ins­ge­samt zehn tol­le Prei­se für mehr Nach­hal­tig­keit im Alltag.

Mehr Infos zum Gewinn­spiel sind ab dem 20. Febru­ar auf der Insta­gram- und Face­book-Sei­te der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg zu fin­den. Wei­te­re Infos zur CO2-Chall­enge gibt es unter www​.co2chall​enge​.net.