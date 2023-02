Das Natur­schutz­ge­biet „Exer­zier­platz“ ist ein wah­res Klein­od mit­ten in Erlan­gen. Hier bie­ten 25 ha „frän­ki­sche Wüste“ zahl­rei­chen Tie­ren und Pflan­zen einen Lebens­raum. Gehen Sie mit dem Gebiets­be­treu­er des Land­schafts­pfle­ge­ver­bands und einem Vogel­ken­ner des LBV auf Erkun­dungs­tour und erfah­ren Sie, wel­che Anpas­sun­gen Sand­pflan­zen wie dem Sil­ber­gras oder Sand­bän­di­gern wie dem Amei­sen­lö­wen das Über­le­ben sichern, und was boden­brü­ten­de Vögel brau­chen, um ihren Nach­wuchs großzuziehen.

Ter­min: 12. März 2023 (Sonn­tag), 10:00 – ca. 12:00 Uhr

Die Füh­rung ist für Erwach­se­ne und Fami­li­en mit Kin­dern ab 8 Jah­ren geeig­net. Bit­te an wet­ter­fe­ste Kleidung/​Schuhwerk den­ken. Anmel­dung bis zum 09.03.2023 inklu­si­ve Bestä­ti­gung erfor­der­lich (Email gebietsbetreuung.​sand@​lpv-​mfr.​de, Tel. 09131/61 46 345)!

Treff­punkt: 10 Uhr am Info-Pavil­lon am Exer­zier­platz (Der Pavil­lon befin­det sich am Sil­ber­gras­weg im Stadt­teil Röthel­heim­park, an der Nord­sei­te des Natur­schutz­ge­bie­tes Exerzierplatz.)

Rück­fra­gen bit­te an:

Land­schafts­pfle­ge­ver­band Mittelfranken

Gebiets­be­treu­ung Sand­ma­ger­ra­sen-Schutz­ge­bie­te bei Erlangen

Am Weich­sel­gar­ten 9, 91058 Erlangen

Mail gebietsbetreuung.​sand@​lpv-​mfr.​de, Tel. 09131/6146345