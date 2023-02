Vögel reagie­ren als erste auf die Aus­wir­kun­gen der Kli­ma­ka­ta­stro­phe – in den letz­ten 60 Jah­ren hat Deutsch­land fast die Hälf­te sei­ner Vögel ver­lo­ren. Der Film „Vogel­per­spek­ti­ven“ ist des­halb hoch­ak­tu­ell. Am 26. Febru­ar um 18:30 Uhr läuft er im Cine­plex Bay­reuth und zeigt auf, wie wich­tig Vögel für die Erde, den Kreis­lauf der Natur und dadurch auch die Mensch­heit sind. Der Film beglei­tet Men­schen, die Vögel aus ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven, lei­den­schaft­lich-poe­tisch sowie doku­men­tie­rend-erhal­tend, beob­ach­ten und beschrei­ben. Dabei nimmt „Vogel­per­spek­ti­ven“ das Publi­kum mit auf eine emo­tio­na­le und inspi­rie­ren­de Erkun­dungs­rei­se mit atem­be­rau­ben­den Bil­dern und dem Erle­ben von Arten- und Natur­schutz in Akti­on. Im Anschluss ist das Publi­kum ein­ge­la­den zum Film­ge­spräch mit einem der Prot­ago­ni­sten des Films: Dr. Nor­bert Schäf­fer ist Orni­tho­lo­ge und Vor­sit­zen­der des Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz in Bay­ern. Die Mode­ra­ti­on des Abends liegt bei Jut­ta Geyr­hal­ter vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.