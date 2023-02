Berufs­wett­be­werb: Forst­wirt-Aus­zu­bil­den­de zei­gen Kön­nen im Regio­nal­ent­scheid – Theo­rie und Pra­xis gefordert

Nach vier­jäh­ri­ger, coro­nabe­ding­ter Zwangs­pau­se fand zum sech­sten Mal der Regio­nal­ent­scheid im Berufs­wett­be­werb Forst­wirt­schaft in Lohr statt. 38 Aus­zu­bil­den­de aus dem Frän­ki­schen Bereich kamen an der Forst­schu­le Lohr zusam­men. Unter dem dies­jäh­ri­gen Mot­to »Mit Herz und Hand – smart fürs Land« konn­ten die jun­gen Aus­zu­bil­den­den ihr Kön­nen neben Fra­gen zum All­ge­mein­wis­sen auch bei Berufs­theo­rie, Fach­rech­nen und einem Kurz­vor­trag zei­gen. Außer­dem muss­ten die künf­ti­gen Forst­wir­te Bäu­me und Sträu­cher, geschütz­te Pflan­zen, Wald­schäd­lin­ge und eine Rei­he unter­schied­li­cher Holz­ar­ten bestim­men. In den tech­ni­schen Dis­zi­pli­nen stan­den der Wech­sel einer Motor­sä­gen­ket­te, Kom­bi­na­ti­ons­schnit­te an lie­gen­den Stäm­men sowie die fach­ge­rech­te Anla­ge eines Fall­kerbs und des Fäll­schnitts am Stock auf dem Programm.

Nach einem, laut Forst­schu­le, »span­nen­den, fai­ren und vor allem unfall­frei­en« Wett­kampf sind Jona­than Weh­ner und Eli­as Özte­kin vom Forst­be­trieb Ebrach (Erster und Zwei­ter Platz), Maxi­mi­li­an Zip­fel vom Forst­be­trieb Rothen­kir­chen sowie Eli­as Amon vom Forst­be­trieb Bad Königs­ho­fen der Baye­ri­schen Staats­for­sten für den Lan­des­ent­scheid am 3. und 4. Mai 2023 am Staats­gut Almes­bach in Wei­den in der Ober­pfalz qualifiziert.

Die Viel­falt des grü­nen Beru­fes und das Qua­li­fi­ka­ti­ons­ni­veau der Aus­bil­dung konn­ten die Ebra­cher Lehr­lin­ge unter Beweis stel­len. Jona­than Weh­ner und Eli­as Özte­kin sind im 3. Lehr­jahr und wer­den im Som­mer die Abschluss­prü­fun­gen able­gen. Sogar die Azu­bis des 1. Lehr­jah­res konn­ten in der kur­zen Zeit schon beacht­li­che Fort­schrit­te vor­wei­sen. Aus­bil­dungs­mei­ster Frank Bin­der ist zurecht stolz auf sei­ne Jungs. Die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen drücken jetzt die Dau­men für den Landesentscheid.