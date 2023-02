Sou­ve­rä­ner Ein­zug ins Final Four

Mit einer star­ken Team­lei­stung von 3741:3400 Kegel und fünf Duell­sie­gen konn­ten die Damen des SKC Vic­to­ria das Rück­spiel des Vier­tel­fi­nals der NBC Cham­pi­ons-League gegen den SKK 98 Poing klar und deut­lich mit 7:1 Mann­schafts­punk­ten für sich ent­schei­den und damit ins Final Four Tur­nier ein­zie­hen. Über­ra­gen­de Spie­le­rin des Spiels war Sina Bei­ßer mit 679 Kegel. Eben­so erfreu­lich waren die Ergeb­nis­se von Ioa­na Antal und Anne Tonat, die jeweils 630 auf der Anzei­ge hat­ten. Neben dem SKC Vic­to­ria sind noch die Mann­schaf­ten aus Neun­kir­chen, Pöll­witz und Porec ins Final­tur­nier ein­ge­zo­gen, wel­ches am 1. und 2.April in Graz aus­ge­tra­gen wird.

Start­trio sorgt für kla­re Verhältnisse

Am Start ver­trau­te man auf das bewähr­te Trio Kast­ner, Bei­ßer und Sedlar, die es mit Neun­dör­fer, Bok­sic und Urban zu tun beka­men. Kast­ner und Neun­dör­fer boten sich erneut ein enges Duell, in dem bei­de abwech­selnd die Sät­ze gewan­nen. Deut­lich mehr Druck hat­te aber Kast­ner, die gezwun­gen war den letz­ten Satz zu gewin­nen. Am Ende sieg­te sie bei Satz­gleich­stand mit 600:590 und hol­te den 1.MP. Sedlar hat­te par­al­lel kei­ne Pro­ble­me mit Urban, die nicht an die Lei­stung der Vor­wo­che anknüp­fen konn­te. Mit 3:1 SP und 580:522 ging auch die­ser MP an Bam­berg. Das High­light des Spiels setzt aber Sina Bei­ßer in ihrem Duell mit Bok­sic. Nach 179 und 172 führ­te sie 2:0 und hat­te bereits 351 Kegel auf dem Tota­li­sa­tor. Anschlie­ßend folg­ten noch 160 und 168 was ihr am Ende ein 4:0 bei 679:546 brach­te. Über 424 Vol­le und 255 Abräu­men bedeu­te­ten die 679 Kegel den Tages­best­wert. Bam­berg führ­te mit 3:0 MP und 201 Kegel, was bereits den Halb­fi­nal­ein­zug brachte.

Nun soll­ten Antal, Tonat und Bim­ber gegen Lon­care­vic, Hasl­beck und Süss das Spiel gut zu Ende brin­gen und sich Selbst­ver­trau­en für die anste­hen­den Auf­ga­ben holen. Antal zeig­te sich stark ver­bes­sert und stei­ger­te sich von Satz zu Satz. Mit einem kla­ren 4:0 und 630:565 hol­te sie sich abso­lut ver­dient den Punkt und revan­chier­te sich für die Nie­der­la­ge in der Bun­des­li­ga. Anne Tonat konn­te par­al­lel eben­falls voll über­zeu­gen. Auch sie stei­ger­te sich von Bahn zu Bahn und schloss ihr Duell mit 3:1 SP gegen Hasl­beck (542) und eben­falls 630 ab, womit sie ihren Ein­satz mehr als recht­fer­tig­te. Im 3.Duell des Schluss­tri­os hat­te Bim­ber gegen Süss die schwer­ste Auf­ga­be und es ent­wickel­te sich ein fes­seln­des Duell. Nach drei Sät­zen stand es 1,5:1,5 nach Sät­zen und so muss­te die letz­te Bahn die Ent­schei­dung brin­gen. Und auch hier war es lan­ge ganz eng. Am Ende setz­te sich aber Süss nicht unver­dient mit 177:170 durch und hol­te damit den Ehren­punk­te für den SKK Poing, da sie Bim­ber mit 2,5:1,5 SP und 635:622 besieg­te. Damit war auch der End­stand von 7:1 MP und 3741:3400 Kegel hergestellt.

Ergeb­nis­se der wei­te­ren Rückspiele:

Slo­van Rosice (CZE) vs. SK FWT Comp. Neun­kir­chen (AUT) 5:3 MP – 3450:3409

SV Pöll­witz (GER) vs. KK Mla­ka Rije­ka (CRO) 5:3 MP – 3697:3669

Ipar­tech­ni­ka Györ (HUN) vs. ZKK Istra Porec (CRO) 2:6 MP – 3452:3454

(fett­mar­kier­te Teams im Final Four)

