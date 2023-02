Akti­ons­zeit­raum ist die Fasten­zeit vom 22. Febru­ar bis 8. April 2023

Wäh­rend der Fasten­zeit fin­det wie­der die jähr­li­che CO2-Chall­enge der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg statt, zu der auch die Stadt Bay­reuth gehört. Erst­mals gibt es in die­sem Jahr ein eige­nes Pro­gramm für Schu­len. Kon­zi­piert von Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin­nen und ‑mana­gern aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg, ver­spricht das Kon­zept der CO2- Chall­enge, Kli­ma­schutz ein­fach in den All­tag und in den Unter­richt ein­zu­bau­en. „Die Chall­enge greift zwar ein ern­stes The­ma auf, macht aber durch den Wett­be­werbs­cha­rak­ter vor allem sehr viel Spaß“, erklärt Gesa Tho­mas, Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin der Stadt Bay­reuth. Sie und ihre Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, unter ande­rem aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth, haben vor sechs Jah­ren die CO2-Chall­enge zum Leben erweckt und freu­en sich nun, dass das Kon­zept von der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg fort­ge­führt und erwei­tert wird.

Für Schu­len ste­hen zwei Mate­ri­al­sets zur Ver­fü­gung. Eines für die Grund­schu­le in ana­lo­ger Form als Lap­book und ein Set für die wei­ter­füh­ren­den Schu­len in digi­ta­ler Form als PowerPoint-Portfolio.

Die Mate­ria­li­en kön­nen unter www​.co2chall​enge​.net/​s​c​h​u​l​c​h​a​l​l​e​nge kosten­los her­un­ter­ge­la­den wer­den. Aber nicht nur Schü­le­rin­nen und Schü­ler dür­fen an der CO2- Chall­enge teil­neh­men. Ab Ascher­mitt­woch, 22. Febru­ar 2023, gibt es für alle Inter­es­sier­te täg­lich auf der Home­page der CO2-Chall­enge einen neu­en Tipp, Kli­ma­schutz in den eige­nen Tages­ab­lauf zu inte­grie­ren. Neben vie­len lehr­rei­chen Erkennt­nis­sen, win­ken tol­le Prei­se für die Teil­neh­men­den. Alle Infor­ma­tio­nen zur CO2-Chall­enge gibt es online unter

www​.co2chall​enge​.net.