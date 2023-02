Zum Jubi­lä­ums­jahr „700 Jah­re Stadt­er­he­bung Eber­mann­stadt“ hat sich pro­mi­nen­ter Besuch ange­kün­digt. „Unser Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder nimmt die Ein­la­dung der Stadt an und kommt sehr ger­ne zur Jubi­lä­ums­fei­er. In einem per­sön­li­chen Gespräch habe ich ihm die Ein­la­dung und das schö­ne Städt­chen Eber­mann­stadt ihm noch mal ans Herz gelegt“, freut sich Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Micha­el Hof­mann. Der­zeit ist geplant, dass Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder anläss­lich des Jubi­lä­ums­jah­res beim 45. Alt­stadt­fest zur Eröff­nung den Bier­an­stich gemein­sam mit Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er um 17 Uhr vornimmt.

Eben­falls bereits fest im Ter­min­ka­len­der des Mini­ster­prä­si­den­ten ist ein wei­te­rer Ter­min ver­merkt: Am 18. Juni wird Söder am Fest­akt der 100-Jahr-Fei­er der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Wein­garts teil­neh­men und dort eine Rede hal­ten. „Ich freue mich sehr, Mar­kus Söder zu die­sen bei­den schö­nen Ereig­nis­sen kommt und wir ihn bei uns im Land­kreis will­kom­men hei­ßen kön­nen. Mit sei­nem Besuch zeigt er sei­ne beson­de­re Ver­bun­den­heit zu unse­rem Land­kreis und zur länd­li­chen Regi­on“, so MdL Micha­el Hofmann.

Noch nicht ganz sicher ist indes ein Besuch des Mini­ster­prä­si­den­ten am dies­jäh­ri­gen Anna­fest. „Da bin ich dran. Ich fän­de es her­vor­ra­gend, wenn wir Mar­kus Söder als Lan­des­va­ter auch im Kel­ler­wald begrü­ßen könn­ten. Vor allem sei­ne dama­li­ge Unter­stüt­zung, um finan­zi­el­le Mit­tel für den Kel­ler­wald und die not­wen­di­gen Sanie­rungs­maß­nah­men bereit­zu­stel­len, hat uns sehr gehol­fen. Jetzt könn­ten wir ihm direkt vor Ort zei­gen, wie schön es im Forch­hei­mer Kel­ler­wald ist und was wir alles schüt­zen und erhal­ten wol­len“, so Hofmann.