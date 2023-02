Ein Jahr Krieg in der Ukrai­ne: Was bedeu­tet das für die Men­schen vor Ort und die deut­sche Außen- und Sicherheitspolitik?

Film­vor­füh­rung und Dis­kus­si­ons­abend mit Niklas Wage­ner, Mit­glied im Ver­tei­di­gungs­aus­schuss des Bun­des­ta­ges, Johan­nes Wag­ner, MdB aus Coburg sowie Betrof­fe­nen Ukrainerinnen

Am 24.2.2023 jährt sich der rus­si­sche Angriff auf die Ukrai­ne zum ersten Mal. Anläss­lich die­ses Jah­res­ta­ges lädt der Cobur­ger Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te zu einem Film- und Dis­kus­si­ons­abend ins „Lei­se am Markt“ ein. Zu Beginn wird der Doku­men­tar­film „Oh, Sister!“ gezeigt, der Kriegs­er­fah­run­gen ukrai­ni­scher Frau­en the­ma­ti­siert. Danach wird eine mitt­ler­wei­le in Coburg leben­de Ukrai­ne­rin von ihren eige­nen Erleb­nis­sen im Krieg und auf der Flucht berich­ten. Niklas Wage­ner, Mit­glied im Ver­tei­di­gungs­aus­schuss des Bun­des­ta­ges, wird in der anschlie­ßen­den Dis­kus­si­on die sicher­heits­po­li­ti­schen Fol­gen des Krie­ges beleuch­ten und sich gemein­sam mit sei­nem Cobur­ger Bun­des­tags­kol­le­gen Johan­nes Wag­ner den Fra­gen der Teil­neh­men­den stel­len. Die Doku­men­ta­ti­on „Oh, Sister!“ folgt der Rei­se drei­er Frie­dens­no­bel­preis­trä­ge­rin­nen nach Kra­kau und Lwiw. Erzählt wer­den die Geschich­ten von sechs ukrai­ni­schen Frau­en, die sich mit ihrem Ein­satz täg­lich den Her­aus­for­de­run­gen des Angriffs­krie­ges stel­len. Eine von ihnen, Oleksan­dra Matvi­i­chuk – eine Anwäl­tin für Men­schen­rech­te – lei­tet das „Zen­trum für bür­ger­li­che Frei­hei­ten“ (Cen­ter for Civil Liber­ties), wel­ches im Jahr 2022 mit dem Frie­dens­no­bel­preis aus­ge­zeich­net wurde.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, 24. Febru­ar 2023, um 20 Uhr im Lei­se am Markt in der Herrn­gas­se 2 in Coburg statt, Ein­lass ist ab 19:30 Uhr. Alle Inter­es­sier­ten sind ein­ge­la­den, an der Dis­kus­si­on teilzunehmen.