Aktu­el­le ZWE-Infor­ma­ti­on an alle Haus­hal­te – Kon­trol­lier­te Netz­chlor­ung ab Mitt­woch, 22.02.2023

Mit die­sem Schrei­ben brin­gen wir alle Anschluss­neh­mer des ZWE auf den aktu­ell­sten Sach­stand. Zunächst tei­len wir die Ergeb­nis­se der aktu­ell­sten etwa 30 Was­ser­pro­ben aus dem Gesamt­ge­biet mit: Sowohl die Ver­kei­mun­gen als auch die Bela­stun­gen mit Eisen und Man­gan haben sich ent­spannt. Die Labor­be­rich­te fin­den Sie auf unse­rer Web­site. Dort fin­den Sie auch umfas­sen­de Erläu­te­run­gen unse­res hin­zu­ge­zo­ge­nen Exper­ten zum wei­te­ren Vorgehen.

Trotz der aktu­ell posi­ti­ven Ent­wick­lung hat der Kri­sen­stab des Zweck­ver­ban­des zur Was­ser­ver­sor­gung der Eggols­hei­mer Grup­pe am 15.02.2023 beschlos­sen, ab Mitt­woch den 22.02.2023 eine kon­trol­lier­te vor­sorg­li­che Netz­chlor­ung als Vor­sichts­maß­nah­me durch­zu­füh­ren. Es kommt zu einer Des­in­fek­ti­on des Gesamt­net­zes ohne die quell­ver­sorg­ten Ort­schaf­ten. Das Chlor wird in den Gren­zen der gel­ten­den Trink­was­ser­ver­ord­nung und mit Zustim­mung des Gesund­heits­am­tes in Forch­heim zuge­ge­ben. Wirk­sa­me Kon­zen­tra­tio­nen wer­den vor­aus­sicht­lich zwi­schen 0,1 und 0,3 mg/​l lie­gen. Durch ein hoch­mo­der­nes Ver­fah­ren mit pH-neu­tra­ler Chlor­bleich­lau­ge kommt es nur in gerin­gem Maße zu einer sen­so­ri­schen Wahr­neh­mung der Chlor­ung. Das mit Chlor geschütz­te Trink­was­ser kann beden­ken­los und ohne Ein­schrän­kun­gen genutzt, ins­be­son­de­re ver­zehrt wer­den, auch durch Klein­kin­der und älte­re Menschen.

Bezüg­lich der Chlor­ung emp­fiehlt der ZWE, dass alle Lei­tun­gen der Haus­in­stal­la­ti­on ein­mal gespült wer­den. Im Regel­fall erfolgt dies bereits über die nor­ma­le Nut­zung. Auch Eigen­tü­mer, die ggf. Feri­en­woh­nun­gen oder leer­ste­hen­de Häu­ser besit­zen, soll­ten ihre Instal­la­ti­on über die Ent­nah­me­ar­ma­tu­ren spü­len. Dazu soll­ten alle Was­ser­häh­ne und Dusch­köp­fe für eini­ge Minu­ten lang­sam geöff­net wer­den. Es kann hier ent­spre­chend auch zu leich­ten Frei­s­pü­lun­gen von Abla­ge­run­gen in den Lei­tun­gen der Haus­ver­tei­lung kom­men. Even­tu­ell sind dann Rei­ni­gun­gen z. B. der Per­la­to­ren oder Dusch­köp­fe sinnvoll.

Die Spül­men­gen bewe­gen sich in Ein­fa­mi­li­en­häu­sern im Bereich weit unter 1m³ und damit hin­sicht­lich der Kosten im Centbereich.

Bei die­ser Gele­gen­heit ist es sinn­voll, einen Blick auf den Haus­an­schluss zu wer­fen, falls noch nicht gesche­hen. Dort unter Umstän­den ein­ge­bau­te Schutz­fil­ter kön­nen ver­legt oder stark geal­tert sein, so dass evtl. eine Rei­ni­gung oder ein Aus­tausch sinn­voll ist. Ihr Instal­la­ti­ons­fach­be­trieb berät Sie sicher ger­ne auch in Bezug auf Ent­kal­kungs­ge­rä­te oder ande­re tech­ni­sche Anlagen.

Bit­te geben Sie die Infor­ma­ti­on auch an Ihre Mit­be­woh­ner und Nach­barn weiter.

Die Mes­sung der Chlor­wer­te fin­det eng­ma­schig in Abstim­mung mit dem staat­li­chen Gesund­heits­amt Forch­heim statt. Soll­te das Gesund­heits­amt nach Vor­lie­gen aller Pro­ben die Abkoch­a­n­ord­nung zurück­neh­men, wer­den wir Sie wie­der umge­hend infor­mie­ren. Beach­ten Sie dazu die Infor­ma­tio­nen in den Tages­zei­tun­gen, auf unse­rer Web­site und in den sozia­len Medien.

Bei Fra­gen infor­mie­ren Sie sich auf unse­rer Web­site www​.eggols​hei​mer​grup​pe​.de oder rufen Sie uns an: 09545444170

Ihr Zweck­ver­band zur Was­ser­ver­sor­gung der Eggols­hei­mer Gruppe:

Für die Bür­ger­mei­ster­kol­le­gen, das Per­so­nal und den Krisenstab

Claus Schwarz­mann, Verbandsvorsitzender