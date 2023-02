Sel­ber Wöl­fe vs. Lau­sit­zer Füch­se 3:2 n. P. (0:0; 1:2; 1:0 / 1:0)

Die Sel­ber Wöl­fe gewan­nen eine packen­de und hart umkämpf­te Par­tie vor stimm­ge­wal­ti­ger Kulis­se in der NETZSCH-Are­na gegen die Lau­sit­zer Füch­se nach Penal­ty­schie­ßen. Die Haus­her­ren konn­ten eine zwei­ma­li­ge Füh­rung der Gäste aus­glei­chen und hat­ten im Penal­ty­schie­ßen das nöti­ge Quänt­chen mehr Glück als die Füch­se und gin­gen als ver­dien­ter Sie­ger das Eis.

Inten­si­ver Beginn

Bei­den Mann­schaf­ten merk­te man im posi­ti­ven Sinn an, dass in die­ser Par­tie sehr viel auf dem Spiel stand. Sowohl die Füch­se als auch die Wöl­fe kämpf­ten um jeden Zen­ti­me­ter Eis und agier­ten ab der ersten Sekun­de hoch­kon­zen­triert. So ent­wickel­te sich ein inten­si­ves und span­nen­des Spiel. Tor­sze­nen gab es zwar nicht zuhauf, doch Gläßl, Miglio und McN­eill klopf­ten auf Sel­ber Sei­te schon mal bei Kolp­pa­nen bzw. am Pfo­sten an. Auf der ande­ren Sei­te konn­te sich aller­dings auch Bit­zer in den ersten 20 Minu­ten zwei­mal auszeichnen.

Füch­se kalt­schnäu­zi­ger vor dem Tor

Denk­bar schlech­ter Start für die Wöl­fe in den zwei­ten Spiel­ab­schnitt: Gera­de als eine Stra­fe gegen Gläßl über­stan­den war, brach­ten die Wöl­fe die Schei­be nicht aus der eige­nen Zone und Roß­my bedank­te sich mit dem 0:1. Doch der Jubel der Gäste in der stim­mungs­vol­len NETZSCH-Are­na hielt nicht lan­ge, denn eine gute Minu­te spä­ter war es Trs­ka, der nach Bul­ly­ge­winn von Van­tuch und Quer­pass von McN­eill die Schei­be zum Aus­gleich in die Maschen häm­mer­te. Die Wöl­fe hat­ten im wei­te­ren Ver­lauf eini­ge sehr gute Offen­siv-Aktio­nen, doch je zwei­mal Kal­ns und Deeg als auch Gläßl und Miglio brach­ten die Schei­be nicht im Füch­se-Tor unter. Bes­ser mach­ten es die Gäste in der 40. Minu­te, die eine unüber­sicht­li­che Situa­ti­on vor Bit­zer zur erneu­ten Füh­rung nutz­ten. In den letz­ten 35 Sekun­den vor der zwei­ten Pau­sen­si­re­ne feu­er­te Trs­ka noch drei­mal in Rich­tung Kolp­pa­nen, doch die Schei­be zisch­te jedes Mal knapp am Gestän­ge vorbei.

Wöl­fe dre­hen das Spiel nach Penaltyschießen

Die Sel­ber Wöl­fe war­fen im Schluss­ab­schnitt noch ein­mal alles nach vor­ne. Doch zum einen fehl­te den Gast­ge­bern das Schei­ben­glück und zum ande­ren ver­tei­dig­ten die Füch­se ihren Vor­sprung geschickt. In der 56. Minu­te aber hat­ten die Haus­her­ren end­lich ein­mal das Glück, das ihnen vor­her gefehlt hat­te: Laval­lées Schuss wur­de abge­fälscht und lan­de­te als Bogen­lam­pe hin­ter Kolp­pa­nen zum Aus­gleich im Tor. Die Wöl­fe dräng­ten noch auf die Ent­schei­dung nach 60 Minu­ten, doch ein wei­te­rer Tref­fer gelang nicht. In der Over­ti­me hat­ten die Wöl­fe deut­lich mehr Chan­cen. Drei­mal Trs­ka sowie McN­eill schei­ter­ten knapp. So muss­te der Sie­ger im Shoo­tout ermit­telt wer­den. Und hier war es Neu­zu­gang Kal­ns, der mit sei­nem Tref­fer den Sieg für die Sel­ber Wöl­fe unter Dach und Fach brachte.

