Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

35-jäh­ri­ger VW-Fah­rer fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te der 35-jäh­ri­ge Fah­rer eines VW am Don­ners­tag­abend bei einer Kon­trol­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Wäh­rend der Über­prü­fung des Man­nes samt Fahr­zeug um 21:10 Uhr in der Hut­stra­ße fie­len den Beam­ten die dro­gen­ty­pi­schen Aus­fall­erschei­nun­gen auf. Ein Dro­gen­schnell­test bestä­tig­te den Anfangs­ver­dacht der Beam­ten. Die­se unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den Mann aus Coburg wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Zaun­tei­le vor Anti­qui­tä­ten­ge­schäft entwendet

ITZ­GRUND, KAL­TEN­BRUNN, LKR. COBURG. Bis­lang unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten zehn Zaun­tei­le im Wert von 1.800 Euro von einem Anti­qui­tä­ten­ge­schäft in der Cobur­ger Straße.

In der Zeit von Diens­tag, 18 Uhr, bis Don­ners­tag, 15 Uhr, luden die bis­lang Unbe­kann­ten die Zaun­tei­le in ihr Trans­port­fahr­zeug und flüch­te­ten uner­kannt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen Dieb­stahls und bit­ten Zeu­gen, die im Bereich des Anti­qui­tä­ten­ge­schäf­tes in der Cobur­ger Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und / oder Fahr­zeu­ge gese­hen haben, sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Kos­me­ti­ka entwendet

Kro­nach: Am Don­ners­tag­abend gegen 18:30 Uhr wur­de eine jun­ge Dame beim Laden­dieb­stahl erwischt. Die 13-Jäh­ri­ge war zusam­men mit ihrer Mut­ter in einem Kro­na­cher Dro­ge­rie­markt ein­kau­fen und hat­te beim Ver­las­sen des Geschäf­tes die Waren­si­che­rungs­an­la­ge aus­ge­löst. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te das Mäd­chen Kos­me­ti­ka im Wert von 27,90 Euro ein­ge­steckt und nicht an der Kas­se bezahlt. Die Laden­die­bin zeigt sich geständig.

Unbe­kann­ter fährt Seat an

Kro­nach: Auf dem Park­platz der Volks­hoch­schu­le in der Kulm­ba­cher Stra­ße wur­de am Don­ners­tag­vor­mit­tag zwi­schen 07:15 und 08:15 Uhr ein schwar­zer Seat Aro­na ange­fah­ren und beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­te Scha­dens­ver­ur­sa­cher hat­te das Fahr­zeug ver­mut­lich beim Ein- oder Aus­park­ten vor­ne tou­chiert und hier­bei einen Scha­den in Höhe von rund 300,- Euro ver­ur­sacht. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.