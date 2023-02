Pre­miè­re in der Jugend­stät­te Haidenaab

Auf die­se Pre­miè­re haben vie­le Kin­der und Jugend­li­che gewar­tet. Erst­mals seit der Erneue­rung der Jugend­stät­te Hai­den­a­ab (Hai­den­a­ab ist ein Orts­teil­teil von Spei­chers­dorf) wird der Kreis­ju­gend­ring Bay­reuth die Loca­ti­on für eine mehr­tä­gi­ge Feri­en­ak­ti­on nut­zen. Vom 11. bis 14. April wird dort die Früh­lings­frei­zeit statt­fin­den. Das Ange­bot gilt für Kin­der und Jugend­li­che aus dem Land­kreis Bay­reuth im Alter von neun bis 14 Jahren.

„Die Coro­na-Zeit war für Kin­der und Jugend­li­che eine har­te Zeit mit vie­len Ent­beh­run­gen. Umso schö­ner ist es, dass wir nun wie­der durch­star­ten und die­se Früh­lings­frei­zeit in unse­rer wun­der­schö­nen Jugend­stät­te Hai­den­a­ab anbie­ten kön­nen“, freu­en sich Lin­da Ebe­l­ing und Cari­na Kolb vom Kreis­ju­gend­ring. Land­rat Flo­ri­an Wie­demann sieht einen gro­ßen Vor­teil in der Loca­ti­on: „Die Jugend­stät­te Hai­den­a­ab ist das beste Bei­spiel dafür, dass man nicht weit weg­fah­ren muss, um eine schö­ne Zeit zu ver­brin­gen. Das Gute liegt in die­sem Fall für unse­re Kin­der und Jugend­li­chen so unglaub­lich nah!“

Der Kreis­ju­gend­ring hat sich ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm über­legt: Neben Bastel‑, Film- und Spie­le­aben­den sind unter ande­rem ein Thea­ter- und ein Back-Work­shop mit einer pro­fes­sio­nel­len Schau­spie­le­rin sowie einem haupt­be­ruf­li­chen Bäcker geplant.

Außer­dem wer­den die Teil­neh­men­den gemein­sam mit einer Natur­päd­ago­gin die Land­schaft und Tie­re der Regi­on erkunden.

Die Anmel­de­frist für die Früh­lings­frei­zeit läuft bis 21. März 2023. Das Anmel­de­for­mu­lar sowie wei­te­re Infos zum The­ma sind online unter www​.kjr​-bay​reuth​.de zu fin­den. Tele­fo­nisch ist der Kreis­ju­gend­ring Bay­reuth unter der 0921/728–198 zu errei­chen. Die Gebühr für die Über­nach­tun­gen – mit Voll­ver­pfle­gung – beträgt für im Land­kreis wohn­haf­te Kin­der und Jugend­li­che 110,00 Euro. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 25 begrenzt.