Der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein e.V. lädt am 25. Febru­ar in das Haus der Kräu­ter im Kräu­ter­dorf Nagel zum „Aus­but­tern wie zu Groß­mutters Zei­ten“ ein.

Es erwar­ten euch frisch gebacke­nes Brot aus dem Holz­ofen, Pell­kar­tof­feln, Auf­stri­che und natür­lich die lecke­re Süß­rahm­but­ter, die mit Mus­kel­kraft an die­sen Abend aus­ge­but­tert wird. In gemüt­li­cher Run­de könnt ihr all das genie­ßen und fri­sche But­ter­milch gibt es auch dazu.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei, des­halb bit­ten wir um eine frei­wil­li­ge Spen­de. Der Erlös kommt der Kin­der­ta­ges­stät­te St. Josef in Nagel zugu­te für die Anschaf­fung eines Spielgerätes.

Beginn ist um 17 Uhr und Ende ca. 21 Uhr.

Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Besucher!!!