Mit Heim­sieg ins Final Four nach Graz – Cham­pi­ons-League-Rück­spiel gegen Poing

Am Wochen­en­de pau­sie­ren die Sport­keg­ler im DKBC, da die Rück­spie­le in der NBC-Cham­pi­ons-League auf dem Pro­gramm ste­hen. Und hier emp­fan­gen die Damen des SKC Vic­to­ria Bam­berg ab 13 Uhr im Sport­park Ein­tracht die Damen des SKK 98 Poing. Der Ein­tritt zum Rück­spiel in der Cham­pi­ons-League ist kosten­los und ein Dan­ke­schön an die Bam­ber­ger Kegel­fans für die Unter­stüt­zung in der lau­fen­den Saison.

NBC-Cham­pi­ons-League Damen: SKC Vic­to­ria Bam­berg D1 : SKK 98 Poing (Spiel­be­ginn 13 Uhr)

Am Sams­tag kommt es erneut zum Auf­ein­an­der­tref­fen mit dem SKK 98 Poing. Dies­mal aber nicht, wie am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de in der Bun­des­li­ga, son­dern in der Cham­pi­ons-League der NBC. Nach dem kla­ren 7:1 Hin­spiel­erfolg in Poing kommt es nun zum Rück­spiel, in dem die Bam­ber­ger Damen die kla­ren Favo­ri­tin­nen sind. „Wir haben vor drei Wochen eine sehr gute Basis für das Wei­ter­kom­men mit dem Sieg in Poing gelegt. Den­noch müs­sen wir auf­pas­sen, was wir im Bun­des­li­ga­spiel gese­hen haben, denn da hat uns Poing mäch­tig gefor­dert und wir hat­ten auch das not­wen­di­ge Glück. Das Spiel hät­te defi­ni­tiv ganz anders aus­ge­hen kön­nen“ so Team­ka­pi­tä­nin Danie­la Kicker vor dem Rück­spiel. In der Bun­des­li­ga hat man näm­lich mit 6:2 MP gewon­nen, hat­te aber nur 23 Kegel mehr als Poing und in zwei Duel­len das Nach­se­hen im Ergeb­nis, aber glück­li­cher­wei­se mehr Sät­ze gewon­nen, damit die Duell­punk­te an Bam­berg gin­gen. So etwas soll­te den Bam­ber­ge­rin­nen am Sams­tag nicht pas­sie­ren, denn immer wird es nicht gut gehen. Daher ist man gut bera­ten, wenn man der Par­tie vom Start weg sei­nen Stem­pel auf­drückt, damit Poing gar nicht erst an einer Über­ra­schung schnup­pern kann. Ver­zich­ten muss man auf die Kapi­tä­nin Danie­la Kicker die über­re­gio­nal für den BSKV als Trai­ne­rin im Ein­satz ist. Den­noch weis das erfah­re­ne Team um Rou­ti­nier Corin­na Kast­ner was zu tun ist. Alles ande­re als der Ein­zug ins Final Four der Cham­pi­ons-League wäre eine her­be Ent­täu­schung für den SKC Vic­to­ria. Gelei­tet wird das Spiel die inter­na­tio­na­le Schieds­rich­te­rin des SKC 67 Eggols­heim Seli­na Parzefall.

In den wei­te­ren Rück­spie­len ste­hen sich gegenüber: