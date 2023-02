„zusam­men digi­tal“ heißt die Initia­ti­ve des Baye­ri­schen Digi­ta­li­sie­rungs­mi­ni­ste­ri­ums, deren Start laut Mini­ste­rin Judith Ger­lach im April 2023 erfolgt.



Die Bay­reu­ther CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gud­run Bren­del-Fischer ermun­tert ihre Stimm­kreis­kom­mu­nen sich zu betei­li­gen. In den kom­men­den Mona­ten wird in 15 baye­ri­schen Kom­mu­nen die Ein­rich­tung von Anlauf­stel­len für digi­ta­le Ein­stei­ger unter­stützt, ins­ge­samt wer­den es 30 sol­cher Bera­tungs­stel­len. „Neben einem finan­zi­el­len Bei­trag, wer­den die teil­neh­men­den Kom­mu­nen durch die erfah­re­nen Fach­kräf­te des JFF – Insti­tut für Medi­en­päd­ago­gik in For­schung und Pra­xis unter­stützt“, sagt Bren­del-Fischer. Ziel sei es, den Men­schen in den teil­neh­men­den Kom­mu­nen ein nied­rig­schwel­li­ges und kosten­frei­es Bera­tungs­an­ge­bot für jeg­li­che Fra­gen rund um Smart­phone und Tablet zu machen.



„Ohne digi­ta­le Grund­kennt­nis­se stößt man im All­tag mehr und mehr an sei­ne Gren­zen“, sagt Bren­del-Fischer. „Ent­spre­chend hat ein gro­ßer Teil der Bevöl­ke­rung auch gro­ßes Inter­es­se, digi­ta­le All­tags­kom­pe­ten­zen zu erwer­ben, um digi­ta­le All­tags­an­ge­bo­te nut­zen zu kön­nen. Zur sozia­len Teil­ha­be gehört mitt­ler­wei­le auch die­ser Bereich“.



Durch­ge­führt wer­den die Bera­tun­gen von jun­gen Men­schen, die dafür von medi­en­päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten aus­ge­bil­det wer­den, so dass das Pro­jekt gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­den Cha­rak­ter hat.



Inter­es­sier­te Kom­mu­nen kön­nen sich bis zum 15. März um die Teil­nah­me an „zusam­men digi­tal“ bewerben. Nähe­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich zudem unter www​.zusam​men​-digi​tal​.de.