Büh­ne frei für die gro­ße Jubi­lä­ums­aus­ga­be von „DEIN SONG“ und den Start der 15. Staf­fel am Mon­tag, dem 20. Febru­ar bei KiKA, auf kika​.de, im KiKA-Play­er sowie auf zdfti​vi​.de und in der ZDFti­vi-App! Drei Song­wri­ting-Duos und elf Songwriter*innen im Alter von 14 bis 18 Jah­ren neh­men die musi­ka­li­sche Her­aus­for­de­rung an und sind über vier Wochen in 16 Fol­gen immer mon­tags bis don­ners­tags um 19:25 Uhr in einem span­nen­den Kom­po­si­ti­ons-Wett­be­werb zu sehen – auch in die­sem Jahr wie­der mode­riert von Johan­na Klum und Bür­ger Lars Dietrich.

Mit dabei in Fol­ge 2 am Diens­tag, dem 21. Febru­ar um 19:25 Uhr bei KiKA: Robin (16) aus Igens­dorf & Phil­ipp (16) aus Herolds­berg mit ihrem Song „Zei­len für dich“

Musik und Sport – das ver­bin­det die bei­den Freun­de Robin und Phil­ipp. Egal, ob Kick­bo­xen, Vol­ley­ball, Fuß­ball, Tisch­ten­nis, oder Bas­ket­ball – „ein Tag ohne Bewe­gung geht gar nicht!“. Mit der Musik haben bei­de zunächst solo ange­fan­gen, um dann aber zu mer­ken, dass sie zusam­men ein idea­les Team bil­den. Ein schö­ner Moment, an den sich bei­de ger­ne erin­nern, war der erste gemein­sa­me Auf­tritt vor Fami­lie und Schu­le. In ihrem eige­nen Song „Zei­len für dich“ erzäh­len die bei­den von wah­ren Ereig­nis­sen, die sie zusam­men erlebt haben. Auch wenn Robin und Phil­ipp selbst­ver­ständ­lich ger­ne „Dein Song“ gewin­nen wür­den, geht es den bei­den haupt­säch­lich dar­um, mit­ein­an­der Spaß zu haben und so lan­ge wie mög­lich wei­ter zu komponieren.

Zum Jubi­lä­um dür­fen sich die Zuschauer*innen auf eine neu for­mier­te „Dein Song“-Jury freu­en, die alle Kom­po­si­tio­nen genau unter die Lupe nimmt und ent­schei­det, wel­che Songs es in die näch­ste Run­de schaf­fen. Wer auf Schloss Bie­brich in Wies­ba­den die erste Casting-Run­de vor Sin­ger-Song­wri­ter Kel­vin Jones, „Fri­da Gold“-Sängerin Ali­na Süg­ge­ler, dem Schwei­zer Sän­ger und TV-Star Luca Hän­ni sowie der Pro­du­zen­tin und Mul­ti-Instru­men­ta­li­stin Sue­na erfolg­reich absol­viert, darf sich auf das neue Song­wri­tin­g­camp freu­en, das erst­mals an geschichts­träch­ti­ger Loca­ti­on auf Schloss Salem am Boden­see statt­fin­det. Nur sie­ben Talen­te schaf­fen es schließ­lich in die Live-Final­show, die am 17. März um 19:05 Uhr bei KiKA, auf kika​.de und zdfti​vi​.de sowie in der ZDFti­vi-App und im Anschluss auch im KiKA-Play­er zu sehen sein wird