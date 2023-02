Bera­tungs­stel­le für Men­schen mit Hei­m­erfah­rung in Kind­heit und Jugend (BMH) in Bay­ern geht an den Start!

Im Anschluss an bis­he­ri­ge Hil­fen wird am Baye­ri­schen Lan­des­ju­gend­amt eine neue dau­er­haf­te Bera­tungs­stel­le für alle Men­schen, die als Min­der­jäh­ri­ge in einem Heim unter­ge­bracht waren und heu­te kei­nen Anspruch mehr auf Jugend­hil­fe­lei­stun­gen haben, ins Leben gerufen.

Fami­li­en­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf: „Vie­le der so genann­ten „Ver­schickungs­kin­der“ haben Schlim­mes erlebt und brau­chen unse­re Unter­stüt­zung. Die neue Bera­tungs­stel­le ist bun­des­weit ein­zig­ar­tig und dient allen Men­schen mit Hei­m­erfah­run­gen aus der Kin­der- und Jugend­hil­fe, der Behin­der­ten­hil­fe, den psych­ia­tri­schen Ein­rich­tun­gen und den ehe­ma­li­gen Erho­lungs- und Kur­hei­men. Wir set­zen mit die­ser Bera­tungs­stel­le die bereits bewähr­te Bera­tungs­struk­tur wei­ter fort und las­sen Betrof­fe­ne nicht alleine!“

Zudem kön­nen sich nun auch Men­schen, die nach 1975 in einer insti­tu­tio­nel­len Ein­rich­tung waren, an die neue Bera­tungs­stel­le wen­den. Das Zen­trum Bay­ern Fami­lie und Sozia­les (ZBFS) – Baye­ri­sches Lan­des­ju­gend­amt hat im Rah­men der bis­he­ri­gen Arbeit der Anlauf- und Bera­tungs­stel­len über 7.000 Men­schen erreicht und ins­ge­samt 60 Mil­lio­nen Euro an finan­zi­el­len Lei­stun­gen an die Betrof­fe­nen aus­ge­zahlt. Künf­tig steht die Bera­tung der Betrof­fe­nen im Vordergrund.

Für Men­schen mit Hei­m­erfah­rung in ihrer Kind­heit und Jugend besteht ein hoher Bedarf an Bera­tung und Unter­stüt­zung. Die neue baye­ri­sche Bera­tungs­stel­le bie­tet Raum für ver­trau­ens­vol­le Gesprä­che und die Mög­lich­keit der Aus­ein­an­der­set­zung mit den eige­nen Erin­ne­run­gen der Heim­un­ter­brin­gung. Zudem suchen die Bera­te­rin­nen und Bera­ter gemein­sam mit den Betrof­fe­nen nach indi­vi­du­el­len Bewäl­ti­gungs­stra­te­gien und infor­mie­ren über Ange­bo­te zu finan­zi­el­len Leistungen.

Neben dem psy­cho­so­zia­len Auf­trag wird mit­tels einer leben­di­gen Erin­ne­rungs­kul­tur der Pro­zess der histo­risch-gesell­schaft­li­chen Auf­ar­bei­tung in der Heim­erzie­hung for­ciert, um auch in Zukunft eine bedarfs­ge­rech­te Gestal­tung der sta­tio­nä­ren Kin­der- und Jugend­hil­fe sicher zu stellen.

Infor­ma­tio­nen über das Ange­bot der Bera­tungs­stel­le sowie deren Kon­takt­da­ten fin­den Sie hier: www​.blja​.bay​ern​.de/​h​i​l​f​e​n​/​B​e​r​a​t​u​n​g​s​s​t​e​l​l​e​/​i​n​d​e​x​.​php