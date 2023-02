Lini­en 285, 290 und 294 – Umlei­tun­gen wegen des Faschings­zugs in Bruck

Am Sonn­tag, 19. Febru­ar 2023 fin­det in Erlan­gen-Bruck von 13.00 bis 19.00 Uhr ein Umzug mit anschlie­ßen­dem Faschings­trei­ben im Bereich der Brucker Kir­che statt. Die Lini­en 285, 290 und 294 wer­den in die­ser Zeit umgeleitet.

Die Linie 285 ver­kehrt nur bis zur Ersatz­hal­te­stel­le Schor­lach­stra­ße auf Höhe der Tank­stel­le in der Äuße­ren Brucker Stra­ße. Die Hal­te­stel­len zwi­schen Schor­lach- und Max-Planck-Stra­ße kön­nen nicht bedient werden.

Die Linie 290 fährt ab der Hal­te­stel­le Ron­cal­li-Stift direkt über die B4 zur Hal­te­stel­le Vogel­herd und umgekehrt.

Die Linie 294 wird ab der Hal­te­stel­le Äuße­re Brucker/­Paul-Gos­sen-Stra­ße (Lini­en 281 und 289) über die A73 nach Elters­dorf zur Hal­te­stel­le Volck­amer­stra­ße umge­lei­tet bzw. umge­kehrt. Die Hal­te­stel­len zwi­schen Äuße­re Brucker/­Paul-Gos­sen-Stra­ße und Reg­nitz­weg kön­nen nicht bedient wer­den. Eine Ersatz­hal­te­stel­le Rich­tung Volck­amer­stra­ße ist auf der Elters­dor­fer Stra­ße vor dem Haus Nr. 41 eingerichtet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen