Die Grü­nen in Her­zo­gen­au­rach hat­ten sich der Akti­on „Tem­po 30 für weni­ger Lärm und mehr Sicher­heit“ betei­ligt. In der Abschluss­ver­an­stal­tung wur­den die Vor­tei­le einer sol­chen Ver­kehrs­be­ru­hi­gung von Man­fred Bach­may­er, stellv. Land­rat, vor­ge­stellt und mit den Gästen dis­ku­tiert. In Her­zo­gen­au­rach wur­den dazu Pla­ka­te an drei Stra­ßen (Nie­dern­dor­fer-Haupt­stra­ße, Zum Flug­ha­fen und Rat­ge­ber­stra­ße) auf­ge­stellt, die durch den Stra­ßen­ver­kehr sehr bela­stet sind und wo die Redu­zie­rung der Geschwin­dig­keit mehr Lebens­qua­li­tät brin­gen würde.

Weni­ger Lärm und mehr Sicherheit

Die Vor­tei­le von Tem­po 30 sind gut erforscht und Stu­di­en wider­le­gen die Befürch­tung, dass es dadurch zu mehr CO2-Aus­stoß kommt. Durch den lang­sam flie­ßen­den Ver­kehr, in dem auch Rad­fah­ren­de sich sicher füh­len, kommt es zu weni­ger Staus und Stockun­gen. Das ermun­tert zum Rad­fah­ren und bringt alle sicher ans Ziel. Die Bun­des­re­gie­rung hat des­we­gen vor, die Zie­le für die Ver­kehrs­pla­nung um die Aspek­te Kli­ma- und Umwelt­schut­zes, Gesund­heit und städ­te­bau­li­che Ent­wick­lung zu ergän­zen. „Die Gesund­heit der Anwoh­ner und Anwoh­ne­rin­nen pro­fi­tiert durch den redu­zier­ten Lärm und weni­ger Abga­se“ fasst Man­fred Bach­may­er die Vor­tei­le für die Anwoh­ner zusam­men. „Stu­di­en zei­gen, dass Lang­zeit­fol­gen, wie Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen, redu­ziert werden.“

„Der Ver­kehr muss aus Sicht der Schwäch­sten geplant wer­den. Für klei­ne Kin­der fühlt sich 50km/​h an, wie 100 km/​h“, macht Patri­zia Elia­ni Siontas, grü­ne Stadt­rä­tin, auf die Situa­ti­on von Kin­dern auf­merk­sam. „Stra­ßen, die zu Schu­len füh­ren, soll­ten ver­kehrs­be­ru­higt wer­den, damit das Phä­no­men „Mama­ta­xi“ redu­ziert wird“, ergänzt Moni­ka Will­wohl. Der Spre­che­rin der Grü­nen in Her­zo­gen­au­rach ist die Geschwin­dig­keits­re­du­zie­rung wich­tig, denn: „Tem­po 30 wirkt schnell, weil kei­ne Umbau­maß­nah­men not­wen­dig sind und es ermun­tert zum Ver­zicht auf das Auto ohne es aus­zu­schlie­ßen“. Für alle Teilnehmer*innen war klar, dass es eine ganz­heit­li­che Ver­kehrs­pla­nung braucht, um den Ver­kehr zu beru­hi­gen, da Ein­zel­maß­nah­men kei­ne nach­hal­ti­ge Ent­la­stung brin­gen. Die Bun­des­re­gie­rung und ins­be­son­de­re das Ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um sind jetzt am Zuge und müs­sen die Grund­la­gen dafür schaf­fen, dass die Gemein­den auch auf Staats­stra­ßen die Geschwin­dig­keit redu­zie­ren kön­nen, um die Lebens­qua­li­tät wie­der herzustellen.

Lebens­wer­te Städte

Die Grü­nen sind mit die­ser For­de­rung nicht allei­ne. Tre­ten doch täg­lich immer mehr Städ­te und Kom­mu­nen, die von ganz unter­schied­li­chen Frak­tio­nen geführt wer­den, der bun­des­wei­ten und par­tei­über­grei­fen­den Initia­ti­ve Lebens­wer­te Städ­te und Gemein­den [Link: https://​www​.lebens​wer​te​staed​te​.de/ ] als Unter­stüt­zer bei. Der Initia­ti­ve haben sich bun­des­weit mitt­ler­wei­le 380 Städ­te, Gemein­den und Land­krei­se angeschlossen.

Hin­ter­grün­de

Um was geht es bei die­ser Geset­zes­än­de­rung? Eine Ände­rung wür­de für Kom­mu­nen zukünf­tig den Ent­schei­dungs­spiel­raum erwei­tern, eine inner­ört­li­che Tem­po-Redu­zie­rung auf Tem­po 30 auf Kreis- und Staats­stra­ßen end­lich selbst umzu­set­zen. Kom­mu­nen wären also nicht län­ger von der Geneh­mi­gung durch die jeweils über­ge­ord­ne­te Behör­de (z.B. Land­rats­amt) abhän­gig und ent­schei­den dann selbst, wo wel­che Geschwin­dig­keit ange­mes­sen ist. Denn die Kom­mu­nen ken­nen ihre Ver­kehrs­brenn­punk­te selbst am besten.

