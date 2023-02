Sie­ges­se­rie hält auch gegen Köln wei­ter an

Vor rund 80 Zuschau­ern erfüllt der RSV am Sams­tag­abend die ver­meint­li­che „Pflicht“aufgabe und siegt unge­fähr­det gegen ersatz­ge­schwäch­te Köl­ner. Durch den run­den­über­grei­fend 6. Sieg in Fol­ge sichern sich die Wag­ner­städ­ter die vor­läu­fi­ge Tabel­len­füh­rung im Kampf um den Ein­zug in die RBBL2 Playoffs.

Nach­dem die Köl­ner das Spiel bis in die 4. Spiel­mi­nu­te offen hal­ten konn­ten, gelang es den Haus­her­ren sich durch einen 13:4 Lauf zum Ende des ersten Vier­tels mit 18:10 Punk­ten abzusetzen.

Auch den zwei­ten Spiel­ab­schnitt ent­schie­den die Bay­reu­ther mit 19:9 Zäh­lern, dank einer etwas bes­se­ren Ver­tei­di­gungs­ar­beit, klar für sich. Der Spiel­stand zur Halb­zeit lau­te­te 37:19 Punk­te für den RSV.

Im 3. Vier­tel ver­lo­ren die Mädels und Jungs um Spie­ler­trai­ner And­re Hopp die Span­nung. Als Resul­tat des Inten­si­täts­ver­lu­stes gab man die­ses Vier­tel mit 12:13 Punk­ten an die stets kämp­fen­den Gäste aus Köln ab (49:32). Auch im letz­ten Spiel­ab­schnit­te hat­ten die Bay­reu­ther Pro­ble­me ihren eige­nen Rhyth­mus zu fin­den. Dank eini­ger schön her­aus­ge­spiel­ter Korb­ab­schlüs­se ent­schied man die­sen Spiel­ab­schnitt letzt­lich jedoch mit 18:15 Punk­ten für sich. Am Ende ver­bucht der RSV einen wei­test­ge­hend unge­fähr­de­ten 67:47 Punk­te Erfolg gegen Köln.

Stim­me zum Spiel:

Spie­ler­trai­ner And­re Hopp: „Wir haben uns heu­te über wei­te Strecken des Spiels hart getan die nöti­ge Span­nung hoch zu hal­ten. Spe­zi­ell in der Ver­tei­di­gung haben wir es den Köl­nern häu­fig zu ein­fach gemacht. Die spiel­freie Woche wer­den wir nut­zen um den Fokus auf Zwickau zu legen. Hier müs­sen wir als Mann­schaft wie­der eine Schip­pe drauflegen!“

Aus­blick:

Am 25.02.2023 emp­fängt der RSV die Mann­schaft des RB Zwickau in der Graf-Stauf­fen­berg­hal­le in Bam­berg. Hoch­ball der Begeg­nung ist um 19:00 Uhr. Die Fans kön­nen sich auf eine span­nen­de und hart umkämpf­te Begeg­nung freu­en. Der Ein­tritt ist wie immer frei und für das leib­li­che Wohl wird gesorgt. Die Mann­schaft freut sich auf zahl­rei­che Unter­stüt­zung im Kampf um die RBBL2 Playoffs.

Ergeb­nis­se & Statistiken:

https://​www​.bas​ket​ball​-bund​.net/​i​n​d​e​x​.​j​s​p​?​A​c​t​i​o​n​=​1​0​2​&​l​i​g​a​_​i​d​=​3​9​064

https://​fiba​live​stats​.dcd​.shared​.geni​us​s​ports​.com/​u​/​G​W​B​F​/​2​2​3​5​9​19/