Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Rent­ne­rin mit Schlä­gen traktiert

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag kam es gegen 16.15 Uhr an der Bus­hal­te­stel­le „Adam-Kraft-Stra­ße“ zu einer hand­fe­sten Strei­tig­keit, bei der eine 82jährige Frau ver­letzt wur­de. Zu die­sem Vor­fall sucht die Poli­zei Bam­berg-Stadt drin­gend Zeu­gen. Die Rent­ne­rin woll­te sich an der genann­ten Hal­te­stel­le hin­set­zen und geriet dabei mit einem bis dato unbe­kann­ten Mann in Streit. Die­ser schlug der alten Dame mit der fla­chen Hand mehr­fach ins Gesicht und pack­te sie am Kra­gen, gefolgt von einem Schlag auf den Kopf. Die Geschä­dig­te schrie um Hil­fe, wor­auf­hin der Mann von ihr abließ und in Rich­tung Spar­kas­se flüch­te­te. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, er trug eine Strick­müt­ze mit Muster ohne Bom­mel, eine dunk­le Hose, einen dunk­len Ano­rak und hat­te eine graue Umhän­ge­ta­sche bei sich .

Die Geschä­dig­te wur­de bei dem Angriff leicht verletzt.

Fen­ster­schei­be in der Austra­ße ging zu Bruch

BAM­BERG. In der Zeit von Frei­tag­abend auf Sams­tag­mor­gen wur­de in der Austra­ße die Fen­ster­schei­be eines Cafés beschä­digt. Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass ein bis dato unbe­kann­ter Täter ver­mut­lich eine Bier­fla­sche gegen die Schei­be gewor­fen haben muss, da sich im Inne­ren des Cafés Split­ter einer brau­nen Fla­sche nach­wei­sen lie­ßen. Der Scha­den dürf­te bei rund 500 Euro lie­gen. Zeu­gen des Vor­fal­les sol­len sich mit der Poli­zei Bam­berg – Stadt in Ver­bin­dung setzen.

Pkw mut­wil­lig beschädigt

BAM­BERG. Am ver­gan­ge­nen Diens­tag wur­de im Zeit­raum von ca. 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr ein in der Gön­ner­stra­ße geparkt abge­stell­ter Pkw Sko­da beschä­digt. Der Hal­ter gab an, dass am Pkw drei Sei­ten ver­mut­lich mit einem Schlüs­sel zer­kratzt wur­den, sodass ein Sach­scha­den in Höhe von rund 4000 Euro ent­stand. Hin­wei­se zu die­sem Fall nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt entgegen.

Beau­ty-Laden­die­bin erwischt

BAM­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de eine 21jährige Frau als Laden­die­bin über­führt. Sie war in einem Dro­ge­rie­markt am Maxi­mi­li­ans­platz und hat dort Kos­me­ti­ka im Wert von rund 50 Euro zunächst aus der Ver­packung genom­men und dann in die mit­ge­führ­te Tasche gesteckt. An der Kas­se zahl­te sie ledig­lich ande­re Waren, jedoch nicht die Kos­me­ti­ka. Sie muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Fami­lie ohne Kin­der­si­che­rung unterwegs

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend wur­de durch eine Strei­fe der PI Bam­berg-Stadt ein Pkw aus dem Bereich Wun­sie­del kon­trol­liert. Die jun­ge Fami­lie, bestehend aus dem 28jährigen Mann und Fah­rer und der 27jährigen Frau, waren samt der drei Kin­der im Alter von 6 und 5 Jah­ren sowie einem Säug­ling im Alter von 3 Mona­ten unter­wegs. Die Beam­ten stell­ten fest, dass kei­nes der Kin­der ent­spre­chend der StVO gesi­chert war. Der 6jährige Bub saß unan­ge­schnallt ohne Kin­der­sitz auf dem Bei­fah­rer­sitz, der 5jährige Bub sowie der Säug­ling wur­den durch die Mut­ter, die sich im Fonds ange­schnallt hat, auf dem Schoß sit­zend fest­ge­hal­ten. Der Fah­rer muss nun mit einem emp­find­li­chen Buß­geld rech­nen, außer­dem wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Die Eltern muss­ten sich vor der Wei­ter­fahrt um Kin­der­sit­ze kümmern.

Betrun­ken gegen gepark­tes Fahr­zeug gekracht

BAM­BERG. Eine 44jährige Frau war am Sams­tag­abend, gegen ca. 23:45 Uhr, mit ihrem Pkw in Bam­berg in der Pödel­dor­fer Stra­ße unter­wegs. Sie kam mit dem Pkw nach rechts von der Fahr­bahn ab, sodass sie gegen einen gepark­ten Pkw stieß – mög­li­cher­wei­se war ihre Alko­ho­li­sie­rung von rund 2,2 Pro­mil­le der Grund. An den betei­lig­ten Pkw ent­stand jeweils Sach­scha­den in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schutz­en­gel der Frau war nicht betrun­ken, da sie unver­letzt blieb. In der Fol­ge wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, die die betrun­ke­ne Frau mit Belei­di­gun­gen – gerich­tet an die Poli­zi­sten – beglei­tet hat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Gast einer Geburts­tags­fei­er klau­te Tisch­uh­ren und eine Papa-Schlumpfpuppe

HIRSCHAID. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag fand im Hah­nen­weg eine Geburts­tags­fei­er statt. In die­ser Zeit wur­de von einem der Gäste eine ca. 120 Jah­re alte Tisch­uhr und eine Pen­del­uhr, sowie eine Stoff­pup­pe (Papa-Schlumpf in sit­zen­der Pose) im Gesamt­wert von ca. 250,- EUR ent­wen­det. Die Poli­zei ermit­telt aktu­ell gegen Unbe­kannt. Zeu­gen, ins­be­son­de­re Gäste, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu mel­den (Tel.-Nr.: 0951/9129–310).

Win­ter­jacke aus Umklei­de­ka­bi­ne entwendet

HIRSCHAID. Aus der Umklei­de eines Sport­stu­di­os in der Luit­pold­stra­ße wur­de in der Zeit von Mitt­woch auf Sams­tag eine hoch­wer­ti­ge Win­ter­jacke der Mar­ke Wel­len­stein, Far­be schwarz, Wert: 150,- EUR, ent­wen­det. Wer hat die Tat beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 entgegen.

Auto­rei­fen wie­der­holt zerstochen

HALL­STADT. Auf dem Park­platz eines Groß­mark­tes in der Emil-Kem­mer-Stra­ße wur­de in der Zeit von Don­ners­tag, 18.00 Uhr, bis Frei­tag, 21.00 Uhr, an einem brau­nen 6er Maz­da, der vor­de­re lin­ke Rei­fen zer­sto­chen und dabei ein Sach­scha­den i.H.v. 200,- EUR ver­ur­sacht. Bereits am 08.02.23 wur­de an der sel­ben Ört­lich­keit bereits am sel­ben Pkw drei Rei­fen zer­sto­chen. Es han­delt sich offen­sicht­lich um einen Wie­der­ho­lungs­tä­ter. Ermitt­lun­gen wur­den zunächst gegen Unbe­kannt auf­ge­nom­men. Wer hat die Tat beob­ach­tet? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–310 entgegen.

Angriff mit­tels Sche­re abgewehrt

HIRSCHAID. Wie­der­holt kam es am Sams­tag­abend in der Maxi­mi­li­an­stra­ße zu einer Nach­bar­schafts­strei­tig­keit. In die­sem Ver­lauf ging eine 52-jäh­ri­ge Frau mit einer Sche­re auf ihren 22-jäh­ri­gen Nach­barn los. Bevor der Streit wei­ter eska­lie­ren und jemand ver­letzt wer­den konn­te, nahm der jun­ge Mann der Frau die Sche­re ab und ver­stän­dig­te die Poli­zei. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe, wur­de die Frau über­ge­ben, ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Gegen die Frau wur­de nun ein Straf­ver­fah­ren wegen Bedro­hung und ver­such­ter Gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung auf­ge­nom­men und im Anschluss muss­te sie noch ärzt­lich behandelt.

Gar­ten­haus mit E‑Bikes nach tech­ni­schen Defekt in Brand geraten

DÖRF­LEINS. Sams­tag­nach­mit­tag muss­ten die Bewoh­ner in der Hir­ten­stra­ße eine schlim­me Fest­stel­lung machen. An ihrem Gar­ten­häus­chen war Rauch zu sehen und kurz dar­auf stand das Gar­ten­häus­chen auch schon in Flam­men. Die ver­stän­dig­ten Feu­er­weh­ren aus Hall­stadt und Dörf­leins waren mit 35 Ein­satz­kräf­ten vor Ort und lösch­ten den Brand. Bei der Bege­hung des Brand­or­tes wur­de dann fest­ge­stellt, dass sich neben den übli­chen Gar­ten­ge­rä­ten und ‑werk­zeu­gen auch zwei E‑Bikes dar­in befan­den. Ein Akku hat­te einen tech­ni­schen Defekt und ver­ur­sach­te den Brand. Der Sach­scha­den wur­de mit 7.000,- EUR ange­ge­ben, Per­so­nen wur­den nicht verletzt.

Betrun­ken zur Poli­zei­ver­neh­mung gefahren

MEM­MELS­DORF. Eine 61-jäh­ri­ge Frau wur­de am Sams­tag­mor­gen zu einem lau­fen­den Ver­fah­ren zur Poli­zei nach Bam­berg vor­ge­la­den. Bei der Ver­neh­mung wur­de bei der Frau star­ker Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab einen Wert von 1,56 Pro­mil­le. Nach­dem die Frau mit ihrem Pkw zur Dienst­stel­le gefah­ren war, hat­te sie eine Trun­ken­heits­fahrt began­gen, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wurde.

Wei­ter­hin droht ihr nun eine Geld­stra­fe und ein mehr­mo­na­ti­ger Ent­zug ihrer Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Ver­such­ter Ein­bruch in Fahrradfachgeschäft

Warmensteinach/​Fleckl, Lkr. BAY­REUTH: Bis­lang unbe­kann­te Täter hat­ten es im Tat­zeit­raum von Mitt­woch, 08.02.2023, 18:00 Uhr bis Frei­tag, 10.02.2023, 09:30 Uhr, offen­sicht­lich auf höher­prei­si­ge Fahr­rä­der des Fahr­rad­fach­ge­schäf­tes in Warmensteinach/​Fleckl abge­se­hen. Als der 51-jäh­ri­ge Eigen­tü­mer des Geschäf­tes am Frei­tag die­ses wie­der öff­nen woll­te, stell­te er an der hin­te­ren dop­pel­gla­si­gen Zugangs­tü­re meh­re­re Löcher fest. Es wur­de ver­sucht, mit einem spit­zen Gegen­stand, ähn­lich einem Pfla­ster­stein oder Ham­mer, durch ein­schla­gen der Glas­tü­re in das Geschäft ein­zu­drin­gen, was letzt­end­lich aber nicht gelang.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land ermit­telt wegen des beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls und bit­tet Zeu­gen, die im besag­ten Tat­zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­men gemacht haben und sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, sich unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Schlan­gen­li­ni­en­fah­rer schla­fend vorgefunden

Bad Ber­neck, Lkr. BAY­REUTH: Ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer teil­te über den Poli­zei­not­ruf einen mas­siv schlan­gen­li­ni­en­fah­ren­den Klein­trans­por­ter im Bereich Bad Ber­neck mit. Meh­re­re Strei­fen der umlie­gen­den Inspek­tio­nen waren zur Fahn­dung ein­ge­setzt. Letzt­end­lich wur­de das ver­däch­ti­ge Fahr­zeug geparkt und der dazu­ge­hö­ri­ge Fah­rer dar­in schla­fend in Bad Ber­neck, Orts­teil Blu­men­au, festgestellt.

Da bei der Kon­trol­le star­ker Alko­hol­ge­ruch vom nun auf­ge­wach­ten Fah­rer aus­ging und zudem im Fahr­zeug­inne­ren zahl­rei­che Spi­ri­tuo­sen lagen, führ­ten die Beam­ten einen Atem­al­ko­hol­test durch, der einen Wert von 2,68 Pro­mil­le ergab.

Bei dem 30-jäh­ri­gen, in Bad Ber­neck wohn­haf­ten, Fah­rer wur­de dar­auf­hin nicht nur eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, son­dern es kommt noch erschwe­rend hin­zu, dass er aktu­ell nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist, was sich zusätz­lich auf das zu erwar­ten­de Straf­maß nega­tiv aus­wir­ken wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Unbe­kann­te Täter mach­ten sich in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag an einem Poli­zei­fahr­zeug der PI Eber­mann­stadt zu schaf­fen. Der Heck­schei­ben­wi­scher des uni­for­mier­ten Dienst­wa­gens wur­de abge­ris­sen, so dass ein Scha­den in Höhe von 250,- Euro ent­stand. Die genau­en Umstän­de hier­zu müs­sen noch ermit­telt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Hallerndorf/​Schlammersdorf. Bereits im Zeit­raum von Frei­tag, 17 Uhr, bis Sams­tag, 12 Uhr, wur­de durch einen bis­her unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer in der Stra­ße An der Lei­te ein Zaun ange­fah­ren. Der Scha­den wird auf 200 Euro geschätzt. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le, ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Sams­tag­nach­mit­tag führ­ten Poli­zei­be­am­te bei einem 40-jähi­gen Audi­fah­rer in der Stra­ße Zur Stau­stu­fe eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch. Hier­bei stell­ten sie fest, dass der Fah­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Die Wei­ter­fahrt wur­de durch die Poli­zi­sten unter­bun­den. Der 40-Jäh­ri­ge und sei­ne drei Mit­fah­rer muss­ten ihren Weg zu Fuß fort­set­zen. Den Fah­rer erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Laden­dieb belei­digt die Verkäuferin

LICH­TEN­FELS Zu einem Laden­dieb­stahl kam es am Sams­tag­mor­gen am Lich­ten­fel­ser Bahn­hof. Aus einer Jugend­grup­pe her­aus ent­wen­de­te ein 15jähriger Jun­ge Lebens­mit­tel aus einem Kiosk. Als der Jun­ge dann von der Ver­käu­fe­rin ange­spro­chen wur­de, belei­dig­te er die­se auch noch.

Trotz sei­ner jun­gen Jah­re muss er sich nun für sein Han­deln verantworten.

Per­son auf offe­ner Stra­ße geschlagen

MICHEL­AU Am Sams­tag­nach­mit­tag fiel einem 43jährigen Michelau­er ein falsch gepark­ter Pkw auf. Als der Mann die bei­den sich noch im Pkw befind­li­chen Insas­sen auf den Park­ver­stoß hin­wies, stieg der Bei­fah­rer aus dem Pkw und schlug dem Michelau­er mit der Faust ins Gesicht. Der Geschä­dig­te erlitt hier­durch eine nicht uner­heb­li­che Verletzung.

Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Dis­ko­the­ken­be­such endet im Krankenhaus

BURG­KUNST­ADT Für einen 20jährigen Mann ende­te der Besuch einer Dis­ko­thek in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag im Kran­ken­haus. Der jun­ge Mann wur­de in der Dis­ko­thek von min­de­stens einem unbe­kann­ten Täter mehr­fach ins Gesicht geschla­gen. Auf­grund sei­ner Ver­let­zun­gen muss­te der jun­ge Mann ins Kran­ken­haus ver­bracht werden.

Wer kann Hin­wei­se auf den oder die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei in Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.