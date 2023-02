Tho­mas Unger (Bezirks­vor­sit­zen­der Ober­fran­ken des BFV), Chri­sti­an Möckel (Sport­amts­lei­ter) und Micha­el Born (Geschäfts­füh­rer Sport SpVgg Bay­reuth) konn­ten nach der Platz­be­ge­hung um 15:00 Uhr dem DFB mit­tei­len, dass der Rasen bespiel­bar sein wird. Dies ist Dank zwei Fans aus der Sze­ne und den mil­den Tem­pe­ra­tu­ren in der kom­men­den Nacht mög­lich. Zwei Alt­städ­ter haben die Nacht vom Frei­tag auf Sams­tag damit ver­bracht, den Rasen nach und nach mit­hil­fe von Heiz­lüf­tern auf­zu­tau­en. Durch die star­ke Käl­te in den ver­gan­ge­nen Tagen (bis zu minus 10 Grad) war der Boden gefro­ren. Die Pla­ne, die zur Vor­keh­rung auf den Rasen aus­ge­brei­tet wor­den ist, konn­te den Boden nur zum Teil vor dem Frost schüt­zen. Die Platz­kom­mis­si­on teilt nun dem DFB mit, dass der Platz mor­gen in einem bespiel­ba­ren Zustand sein wird.

Auch Geschäfts­füh­rer Micha­el Born zeigt sich erleich­tert: „Beson­de­ren Dank gilt zwei Jungs aus der Fan­sze­ne, die den Platz über Nacht, in Tei­len auf­ge­taut haben, den wei­te­ren Hel­fern und den Platz­war­ten der Stadt Bay­reuth, sowie Gün­ther Zieg­ler, die mit gro­ßem Enga­ge­ment den Platz her­ge­rich­tet haben. Wir freu­en uns auf das Spiel und hof­fen auf zahl­rei­che Unter­stüt­zung bei die­ser wich­ti­gen Partie.“