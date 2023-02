Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Fahr­gast wird ausfallend

In den frü­hen Mor­gen­stun­den des 11.02.2023 ließ sich ein 26 Jah­re alter Mann mit dem Taxi in den Erlan­ger Westen beför­dern. Am Ziel­ort ange­kom­men, konn­te die­ser schein­bar den zu zah­len­den Betrag nicht ent­rich­ten, wes­we­gen er ver­such­te, sich vom Taxi zu entfernen.

Der 29jährige Fah­rer ver­such­te, den Fahr­gast fest­zu­hal­ten, bis die Poli­zei ein­traf. Die­ser hol­te hier­bei zum Schlag aus, traf den Taxi­fah­rer jedoch nicht. Er wur­de schluss­end­lich am Boden fixiert. Auch den Beam­ten gegen­über zeig­te sich der Fahr­gast unko­ope­ra­tiv und aggres­siv und muss­te gefes­selt werden.

Da er sich wei­ter­hin nicht beru­hig­te, wur­de er in Gewahr­sam genom­men und ver­brach­te die Nacht bei der Poli­zei. Da der 26Jährige alle Maß­nah­men ver­wei­ger­te, wur­de zur Prü­fung der Gewahr­sams­taug­lich­keit eine Ärz­tin hin­zu­ge­zo­gen, die den Zustand des Man­nes prüfte.

Am Mor­gen konn­te die­ser ent­las­sen wer­den und den Nach­hau­se­weg antre­ten. Gegen ihn wird ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­such­ter Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Herolds­berg – Am 10.02.2023 wur­de ein grau­er BMW, der ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt war, durch einen unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher erheb­lich beschä­digt. Das Fahr­zeug war im Schleif­weg geparkt. Im Zeit­raum von 12:30 – 15:30 Uhr fuhr der Ver­ur­sa­cher ver­mut­lich beim Wen­den rück­wärts gegen den gepark­ten Pkw und beschä­dig­te die­sen am lin­ken vor­de­ren Kot­flü­gel, der Fah­rer­tür und dem lin­ken Außen­spie­gel. Der Sach­scha­den wird auf ca. 4.000,- Euro bezif­fert. Hin­wei­se auf den unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tel. 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Weder Füh­rer­schein noch Versicherung

Mühl­hau­sen – Frei­tag­nach­mit­tag (10.02.2023, 17:45 Uhr), führ­te eine Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei Höch­stadt a.d. Aisch in Mühl­hau­sen eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le eines Klein­kraft­ra­des durch.

Hier­bei konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2019 ange­bracht war. Zudem konn­te der 41-Jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer kei­nen Füh­rer­schein vorweisen.

Die Fahrt war für ihn daher beendet.