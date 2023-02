Über 700 Bil­dungs-Ange­bo­te im Seme­ster Frühjahr/​Sommer

Das neue Pro­gramm Frühjahr/​Sommer der Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt ist ab Diens­tag, 14. Febru­ar 2023, 9 Uhr, online und sofort buch­bar auf www​.vhs​-bam​berg​.de. Pro­gramm-Bro­schü­ren lie­gen zeit­gleich im Alten E‑Werk und etwa 50 Stel­len im Stadt­ge­biet aus. Über 700 Kur­se, Füh­run­gen, Vor­trä­ge und Ver­an­stal­tun­gen wer­den ab Mon­tag, 6. März 2023, unter dem Seme­ster­the­ma „Hal­te­stel­le Zukunft“ angeboten.

An Diens­tag- und Don­ners­tag­aben­den wer­den kosten­lo­se Vor­trä­ge zur Poli­ti­schen Bil­dung („Bun­des­wehr nach der Zei­ten­wen­de“, „Kli­ma­bank“, Hans Ehard) und zur Kunst‑, Kul­tur- und Bam­ber­ger Stadt­ge­schich­te („200 Jah­re Kunst­ver­ein“, Vor­trags­rei­he zu kunst­hi­sto­ri­schen Ergeb­nis­sen zur Obe­ren Gärt­ne­rei, Stift St. Gan­golf) ange­bo­ten. Lan­ge ver­misst und jetzt wie­der mög­lich sind die Stu­di­en­fahr­ten unter der Lei­tung von Nora Gom­rin­ger und Prof. Dr. Bernd Gold­mann. Neu im Bereich Füh­run­gen wird es einen Lüpertz-Tag rund um die Kir­chen­fen­ster in St. Eli­sa­beth und „Wein­bau live“ im Unter­frän­ki­schen geben. Viel­fäl­tig beleuch­tet wird das Jubi­lä­um 30 Jah­re UNESCO-Welt­kul­tur­er­be Bamberg.

Wei­te­re High­lights des vhs-Pro­gramms: Die dank För­de­rung fast kosten­lo­se Kurs­rei­he „kli​ma​.fit: Kli­ma­wan­del vor der Haus­tür! Was kann ich tun?“ Eben­falls neu: die Rei­he „Die Erde ver­ste­hen“, Exkur­sio­nen in den Hain zur Erkun­dung der Bio­di­ver­si­tät in Koope­ra­ti­on mit dem Bil­dungs­bü­ro der Stadt Bam­berg sowie Kur­se zur Struk­tu­rie­rung des Arbeits­all­tags. Im neu aus­ge­stat­te­ten PC-Raum machen die EDV-Kur­se noch mehr Spaß.

Indi­vi­du­ell und fle­xi­bel ist der Spra­chen-Bereich auf­ge­stellt: 16 Spra­chen, dar­un­ter Neu­grie­chisch – vie­le in allen Niveau­stu­fen von A1 bis C2 – ste­hen zur Aus­wahl; in Prä­senz, online oder hybrid. Eine qua­li­fi­zier­te Sprach- und Lern­be­ra­tung hilft, den rich­ti­gen Kurs und das pas­sen­de Lern­tem­po zu fin­den. Gewohnt umfang­reich ist der Gesund­heits­be­reich mit sei­nen viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten. Vie­le neue Kurs­lei­tun­gen ste­hen in den Start­lö­chern mit In- und Out­door-Kur­sen wie Selbst­ver­tei­di­gung für Frau­en oder dem wach­sen­den Bereich „Psy­chisch Fit“. Fort­ge­führt wer­den die GESTALT-Kur­se zur Prä­ven­ti­on demen­zi­el­ler Erkrankungen.

Vie­le neue und bewähr­te Angebote

Sich kul­tu­rell bil­den ist bei Kur­sen zur Roma­nik am Rhein, den Klas­si­kern der Welt­li­te­ra­tur oder einer „Lite­ra­ri­schen Schreib­werk­statt“ mög­lich. Eben­falls neu: die Kunst des Sche­ren­schnitts, Gar­ten-Skulp­tu­ren aus Papp­ma­ché, „Musik mit Kör­per und Stim­me“ oder Online-Kur­se Uku­le­le und Gitar­re ohne Noten. Auf­grund sei­ner Beliebt­heit wird die Online-Dis­kus­si­ons-Rei­he „Smart Talks“ in Koope­ra­ti­on mit dem Pro­jekt „Smart City Bam­berg“ wei­ter­ge­führt. Glei­ches gilt für die Wein-Semi­na­re, Online-Thai- und Online-Sushi-Kochkurse.

Im Bereich U14 wer­den neben Bewähr­tem wie Musik­gar­ten und Tur­nen auch Selbst­ver­tei­di­gung für Kin­der, Mob­bing­prä­ven­ti­on und Selbst­be­haup­tung sowie Krea­tiv­an­ge­bo­te wie Stein­kunst, Graf­fi­tis, Stem­peln und Nähen ange­bo­ten. Ziel ist die Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung und För­de­rung der Gesund­heits­kom­pe­tenz von Kin­des­bei­nen an.

Die öffent­li­che Seme­ster-Auf­takt­ver­an­stal­tung fin­det am Diens­tag, 28. Febru­ar 2023, um 19 Uhr im Gro­ßen Saal des Alten E‑Werks statt. „Auf dem Weg zu einer neu­en Muse­ums­land­schaft“ heißt das The­ma der Bam­ber­ger Muse­ums­di­rek­to­rin Dr. Kri­stin Kne­bel, die den Fest­vor­trag hält. Vhs-Lei­te­rin Dr. Anna Scher­baum stellt dabei ver­schie­de­ne Seme­ster-Höhe­punk­te vor.

Anmel­dung ab 14. Febru­ar 2023, 9 Uhr: bequem über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​.de, per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de, tele­fo­nisch unter 0951/87–1108, oder per­sön­lich in der Tränk­gas­se 4. Am Mon­tag, 13. Febru­ar 2023, ist das Sekre­ta­ri­at geschlossen.

Das neue Pro­gramm der vhs Bam­berg Stadt ist ab 14. Febru­ar 2023, buch­bar. Foto­mon­ta­ge Jür­gen Schraudner/​Andrea Gro­del Pro­gramm-Cover: Gestal­tung Tho­mas Riegg/​vhs copy­right Bam­berg Stadt