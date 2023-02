Neu­es Jahr – neue Vor­sät­ze? Mehr Musik machen? Mal wie­der Singen?

Wer das umset­zen möch­te, dem kann ich unse­ren Gos­pel­chor emp­feh­len: Der Forch­hei­mer Gos­pel­chor „juST wAN­NA sing“ bie­tet an, an einer „Schnup­per­pro­be“ teil­zu­neh­men. Wir pro­ben wöchent­lich am Mitt­woch um 20:15h im Pro­ben­raum neben der Kir­che St. Anna, Unte­re Kel­ler­str. 52, Forch­heim.

Nähe­re Infos bei