Ab 13. Febru­ar erscheint das neue Früh­jahrs­pro­gramm der Volks­hoch­schu­le im Land­kreis Bam­berg. Vie­le Men­schen sind nach der Coro­na-Pan­de­mie froh, dass sie wie­der in der Grup­pe zusam­men sein kön­nen, um etwas für die Gesund­heit oder den Geist zu tun, so z. B. Ken­nen­ler­nen und Erpro­ben von Spie­len beim „Brett­spiel Speed­da­ting“ oder bei den „Nähsams­ta­gen“ in Hallstadt.

Auf­grund aktu­el­ler Ent­wick­lun­gen beschäf­tigt sich die VHS Bam­berg-Land im Früh­jahr aber auch mit dem Kli­ma­wan­del und mit der Situa­ti­on im Iran, unter ande­rem mit der ARD-Kor­re­spon­den­tin Nata­lie Ami­ri. Auch ein Vor­trag über die neue­sten Erkennt­nis­se zu „Long-Covid“ von Prof. Mar­tin Kor­te steht auf dem Pro­gramm. Eine Online-Vor­trags­rei­he wird die die jüdi­sche Geschich­te von Stadt und Land­kreis Bam­berg näher beleuchten.

Eine Anmel­dung zu Kur­sen ist online ab 13. Febru­ar mög­lich über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​-land​.de oder schrift­lich mit einem Anmel­de­for­mu­lar bei einer der Außen­stel­len im Land­kreis oder bei der Geschäfts­stel­le. Ein gedruck­tes Heft liegt an über 120 Stel­len im gan­zen Land­kreis in Gemein­den, Ban­ken und Geschäf­ten aus.

Volks­hoch­schu­le Bamberg-Land