Das schwe­re Erd­be­ben in der Tür­kei und Syri­en mit über 11.000 toten Men­schen sorgt auch in Bam­berg für tie­fe Betrof­fen­heit. Es haben sich bereits loka­le Initia­ti­ven gebil­det, die auf viel­fäl­ti­ge Wei­se den Opfern in der Erd­be­ben­re­gi­on unter die Arme grei­fen möch­ten. Sie orga­ni­sie­ren Hilfs­trans­por­te oder sor­gen für medi­zi­ni­sche Unter­stüt­zung. Des­halb ruft Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf, die­sen Aktio­nen finan­zi­ell bei­zu­ste­hen. „Wir ste­hen an der Sei­te der vom Erd­be­ben schwer getrof­fe­nen Men­schen in der Tür­kei und Syri­en und möch­ten mit dazu bei­tra­gen, dass schnell gehol­fen wird“, betont Star­ke. Er bit­tet des­halb um Spen­den, um Bam­ber­ger Initia­ti­ven zu unterstützen.

Spen­den­kon­to „Bam­berg hilft Erdbebenopfern“

IBAN: DE71 7705 0000 0000 0057 77

BIC: BYLADEM1SKB