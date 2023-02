Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch, zwi­schen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr, wur­de in der Kro­na­cher Stra­ße ein dort ver­sperrt abge­stell­tes grü­nes Pedelec der Mar­ke Bulls gestoh­len. Das Fahr­rad hat einen Zeit­wert von etwa 4500 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Don­ners­tag wur­de die Poli­zei zu ins­ge­samt sechs Laden­dieb­stäh­len geru­fen. Es wur­den sechs Män­ner beim Dieb­stahl von Beklei­dung und Lebens­mit­teln für ins­ge­samt knapp 210 Euro ertappt. Ein Täter konn­te zunächst flüch­ten, wur­de aber von der Poli­zei gestellt. Zwei Män­ner wur­den am näch­sten Tag auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft zum Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der eine Inhaf­tie­rung prüft.

Poli­zei schnappt Sachbeschädiger

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, kurz nach 19.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Sach­be­schä­di­gung am Stein­weg infor­miert. Nach Zeu­gen­an­ga­ben haben hier zwei männ­li­che Per­so­nen das Glas einer Haus­ein­an­gangs­tü­re beschä­digt und sind anschlie­ßend geflüch­tet. Einer der Täter, ein 23-jäh­ri­ger Mann, konn­te auf­grund der guten Beschrei­bung aller­dings von der Poli­zei geschnappt wer­den. Sei­nem Beglei­ter gelang aller­dings die Flucht. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Don­ners­tag­früh, kurz vor 10.00 Uhr, in der Zep­pe­lin­stra­ße ereig­ne­te. Hier miss­ach­te­te eine Fiat-Fah­re­rin beim Links­ab­bie­gen in ein Betriebs­ge­län­de die Vor­fahrt eines Lkw-Fah­rers. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, gegen 16.30 Uhr, ereig­ne­te sich auf dem Ber­li­ner Ring, auf Höhe einer dor­ti­gen Tank­stel­le, eine Unfall­flucht. Der Fah­rer eines schwar­zen Hon­da zog plötz­lich von der rech­ten auf die lin­ke Fahr­spur, wo er gegen die Bei­fah­rer­tü­re eines Opel Cor­sa stieß. Hier­bei wur­de an dem Fiat Sach­scha­den von etwa 500 Euro ver­ur­sacht. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht auf­ge­nom­men, zumal das Kenn­zei­chen des Ver­ur­sa­chers bekannt ist.

32-Jäh­ri­ger wirft Joint vor Poli­zei weg

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, kurz nach 15.00 Uhr, soll­te in der Luit­pold­stra­ße ein 32-jäh­ri­ger Mann einer Per­so­nen­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei bemerk­ten die Beam­ten, dass der Mann einen Joint weg­ge­wor­fen hat­te. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung tauch­te bei ihm ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit zwei Mari­hua­na-Plom­ben auf. Das Rausch­gift wur­de beschlag­nahmt. Der Mann muss sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Schlä­ge­rei in Bar

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz vor 01.30 Uhr, muss­te die Poli­zei zu einer Bar in die Sand­stra­ße fah­ren, weil dort ein Bar­kee­per und ein Gast eine Aus­ein­an­der­set­zung hat­ten. Grund hier­für war, dass der stark betrun­ke­ne Gast nicht mehr selb­stän­dig die Knei­pe ver­las­sen konn­te, wes­halb er vom Bar­kee­per hin­aus­be­för­dert wur­de, wobei er einen Schlag ins Gesicht abbe­kam. Der Betrun­ke­ne wie­der­um ver­setz­te dem Ange­stell­ten einen Kopf­stoß, wes­halb auch er leicht ver­letzt wur­de. Die bei­den Streit­häh­ne müs­sen sich jeweils wegen Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

Rad­fah­rer hat­te Mari­hua­na einstecken

BAM­BERG. Am Frei­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, wur­de auf dem Ber­li­ner Ring ein 32-jäh­ri­ger Rad­fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen, der vor­her beim Erblicken des Poli­zei­au­tos flüch­ten woll­te. Der Grund hier­für war wohl, dass er ein Metall­be­hält­nis in sei­nem Ruck­sack hat­te, in dem er Mari­hua­na ver­steckt hat­te. Er wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Auto­fah­rer hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Eine Tank­stel­le im Bam­ber­ger Nor­den ver­stän­dig­te am Frei­tag­früh, gegen 02.30 Uhr, die Poli­zei, weil dort ein betrun­ke­ner Auto­fah­rer war. Beim Ein­tref­fen der Strei­fe konn­te die­se einen 28-jäh­ri­gen Mann antref­fen, der bei einem Alko­hol­test 1,68 Pro­mil­le erziel­te. Bei dem Betrun­ke­nen wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Einen Füh­rer­schein konn­te der 28-Jäh­ri­ge nicht vor­wei­sen, wes­halb er sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

SCHESS­LITZ. Einen unbe­ob­ach­te­ten Moment nutz­te am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 08.20 Uhr, ein Dieb im ALDI-Markt in der Bam­ber­ger Stra­ße und ent­wen­de­te die Bauch­ta­sche einer Kun­din. Die­se hat­te die Frau mit­samt ihrer Stoff­ta­sche in den Ein­kaufs­wa­gen gelegt. In der Bauch­ta­sche befand sich ein roter Geld­beu­tel mit Bar­geld, Scheck­kar­te sowie diver­sen Ausweispapieren.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

TROS­DORF. Eine böse Über­ra­schung erleb­te eine 36-jäh­ri­ge Kun­din am Don­ners­tag­vor­mit­tag (zwi­schen 10.00 und 10.50 Uhr) beim Ein­kau­fen in einem Super­markt in der Indu­strie­stra­ße. Als sie Waren an der Kas­se bezah­len woll­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ihre Geld­bör­se aus der Tasche, die am Haken des Ein­kaufs­wa­gens hing, gestoh­len wur­de. Neben Bar­geld und Aus­weis­do­ku­men­ten befan­den sich auch eine Scheck­kar­te sowie eine Kre­dit­kar­te im Porte­mon­naie. Mit die­ser hob der Unbe­kann­te kurz nach dem Dieb­stahl wider­recht­lich Geld bei einer Spar­kas­sen­fi­lia­le ab.

BAU­NACH. Beim Dieb­stahl beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter des Ein­kaufs­mark­tes in der Haß­berg­stra­ße am Don­ners­tag­mit­tag einen Kun­den. Der Mann nahm Tabak­wa­ren im Wert von 430 Euro aus einem Regal und steck­te die­se in sei­ne mit­ge­führ­te Tasche. Nach­dem der 35-Jäh­ri­ge den Kas­sen­be­reich ohne Bezah­lung ver­las­sen hat­te, wur­de er ange­spro­chen und an die zwi­schen­zeit­lich ver­stän­dig­te Poli­zei über­ge­ben. Er muss sich nun wegen Laden­dieb­stahl verantworten.

Flüch­ti­ger Täter konn­te ermit­telt werden

HALL­STADT. Neue Sport­schu­he pro­bier­te an einem Mitt­woch­abend Anfang Novem­ber ein Kun­de in der Schuh­ab­tei­lung des REAL-Mark­tes. Ein auf­merk­sa­mer Mit­ar­bei­ter beob­ach­te­te den Mann jedoch dabei, wie er sei­ne alten Schu­he in den Kar­ton leg­te und die­sen zurück ins Regal stell­te. Als er zusam­men mit einem wei­te­ren Mit­ar­bei­ter den Mann vor dem Ver­las­sen des Mark­tes ansprach, ließ der etwa 25 Jah­re alte Mann eine mit­ge­führ­te Sport­ta­sche fal­len und ver­ließ das Geschäft flucht­ar­tig in unbe­kann­te Rich­tung. In der zurück­ge­las­se­nen Tasche konn­te Die­bes­gut im Wert von knapp 500 Euro auf­ge­fun­den wer­den. Die ent­wen­de­ten schwar­zen Sport­schu­he haben einen Wert von 64 Euro. Da Video­auf­zeich­nun­gen vor­han­den waren, konn­te der 35-jäh­ri­ge Täter jetzt ermit­telt wer­den. Bei einer anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung wur­de bei ihm wei­te­res Die­bes­gut sichergestellt.

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Scha­den von ca. 3.000 Euro rich­te­ten Unbe­kann­te an einem in der Max-Bro­se-Stra­ße gepark­ten grau­en Klein­bus, Daimler/​V‑Klasse, an. Am Mitt­woch­abend, zwi­schen 19.30 und 21.30 Uhr, wur­de mit einem Stein das Fen­ster der Fah­rer­tü­re, der Außen­spie­gel sowie die Fah­rer­tü­re mit Rah­men beschä­digt. Offen­sicht­lich ver­such­ten die Täter das Fahr­zeug aufzubrechen.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STE­GAU­RACH. Mit schwe­ren Ver­let­zun­gen muss­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 62-Jäh­ri­ger nach einem Ver­kehrs­un­fall ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. In der Bam­ber­ger Stra­ße über­hol­te der Kraft­rad­fah­rer zunächst ein vor­aus­fah­ren­des Auto. Anschlie­ßend woll­te er auch noch an einem Rad­la­der vor­bei­fah­ren und über­sah dabei, dass des­sen Fah­rer an der Ein­mün­dung zur Debrin­ger Stra­ße nach links abbie­gen woll­te und dazu auch bereits den Blin­ker gesetzt hat­te. Der 62-Jäh­ri­ge prall­te gegen die Rad­la­der-Schau­fel und stürz­te. Am Motor­rad, BMW, ent­stand Scha­den von ca. 2.000 Euro und es muss­te durch ein Abschlepp­un­ter­neh­men an der Unfall­stel­le abge­holt werden.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag­abend ein Auto­fah­rer in der Emil-Kem­mer-Stra­ße. Da den Poli­zei­be­am­ten eine deut­li­che Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen­weh­te und der drin­gen­de Ver­dacht bestand, dass der 31-jäh­ri­ge Mann unter Alko­hol­ein­fluss am Stra­ßen­ver­kehr teil­nahm, wur­de ein Alcotest durch­ge­führt. Die­ser erbrach­te einen Wert von 0,82 Pro­mil­le. Dar­auf­hin durf­te der 31-Jäh­ri­ge nicht mehr wei­ter­fah­ren; die Fahr­zeug­schlüs­sel wur­den sicher­ge­stellt. Den „Alko­hol­sün­der“ erwar­ten ein Buß­geld sowie ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Die 42-Jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin park­te ihren grau­en Opel Cor­sa am Don­ners­tag auf dem Park­platz eines Super­mark­tes am Obe­ren Tor. Eine Zeu­gin beob­ach­te­te gegen 10.45 Uhr meh­re­re Ein­kaufs­wä­gen am Auto der Geschä­dig­ten, die als ursäch­lich für den Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro kom­men. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880

Ebermannstadt/​Wohlmutshüll. Für die­sen Unfall kom­men meh­re­re Ört­lich­kei­ten in Betracht. Der rote Suzu­ki Swift eines 23-Jäh­ri­gen park­te am Markt­platz und Bahn­hof Eber­mann­stadt und vor dem Haus in Wohl­muts­hüll. Im Zeit­raum Mitt­woch 17.30 bis Don­ners­tag 08.15 Uhr hat ein unbe­kann­ter Täter das Fahr­zeug an der Front erheb­lich beschä­digt, sodass ein Scha­den in Höhe von 4000 Euro ent­stand. Die Anstoß­hö­he lässt auf einen Klein-Lkw schlie­ßen. Beob­ach­tun­gen dies­be­züg­lich erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Herolds­bach. Am Don­ners­tag gegen 20:00 Uhr wur­de eine 34-jäh­ri­ge Fiat-Fah­re­rin schwer ver­letzt, als sie mit ihrem Pkw allein­be­tei­ligt von der B470 abkam und gegen einen Baum prall­te. Der Fiat über­schlug sich dabei und blieb auf dem Dach lie­gen. Die Pkw-Fah­re­rin wur­de mit diver­sen Prel­lun­gen vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Am Fahr­zeug ent­stand Totalschaden.

Forch­heim. Leicht ver­letzt wur­de am Don­ners­tag­mor­gen ein 17-jäh­ri­ger Rad­fah­rer in der Mero­win­ger­stra­ße. Er über­fuhr vor der Rechts­kur­ve unver­mit­telt die lin­ke Stra­ßen­sei­te, um über einen abge­senk­ten Bord­stein in einen ande­ren Weg abzu­bie­gen. Dabei kol­li­dier­te er mit einem 50-jäh­ri­gen Opel-Fah­rer. Der Rad­fah­rer zog sich eine Tho­rax­prel­lung zu. An den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den von ca. 1.500,00 Euro.

Herolds­bach. Auf Höhe der Wei­her in der Hau­se­ner Stra­ße kam eine 70-jäh­ri­ge Maz­da-Fah­re­rin am Don­ners­tag­mor­gen von der Fahr­bahn ab. Sie fuhr dabei die Böschung hin­un­ter und kam in der Wie­se nur kurz vor einem Wei­her zum Ste­hen. Dabei wur­de sie u. a. am Dau­men ver­letzt. Das Fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit und es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 15.000,00 Euro.

Forch­heim. Am Don­ners­tag­mit­tag über­sah in der Stra­ße „Zur Stau­stu­fe“ ein 34-jäh­ri­ger VW-Fah­rer einen von links kom­men­den und vorfahrtsberechtigten

80-jäh­ri­gen Audi-Fah­rer, sodass es zum Zusam­men­stoß kam. Ver­letzt wur­de hier­bei glück­li­cher­wei­se nie­mand. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf ca. 20.000,00 Euro.

Unfall­fluch­ten

Eggols­heim OT Neu­ses a. d. Reg­nitz. Am Don­ners­tag gegen 07:00 Uhr wur­de ein 23-jäh­ri­ger Rad­fah­rer von einem bis­lang unbe­kann­ten schwar­zen Pkw tou­chiert. Der jun­ge Mann stürz­te und zog sich Schmer­zen an Fuß und Kopf zu. Ohne sich um den Ver­letz­ten zu küm­mern, setz­te der unbe­kann­te Auto­fah­rer sei­nen Weg fort. Zeu­gen des Vor­falls oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Don­ners­tag, 16:30 Uhr bis etwa 17:00 Uhr stell­te ein 26-Jäh­ri­ger in der St.-Martin-Straße sei­nen schwar­zen E‑Scooter ver­sperrt ab. Als er nach einem Fri­seur­be­such dort­hin zurück­kehrt, muss­te er fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb das Elek­tro­kleinst­fahr­zeug der Mar­ke „Xiao­mi“ ent­wen­det hat­te. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Hau­sen. Am Don­ners­tag­mor­gen kam es in einer Tank­stel­le zu einer Strei­tig­keit zwi­schen einer 32-Jäh­ri­gen und einem 35-Jäh­ri­gen. In deren Ver­lauf belei­dig­te zunächst der Mann die Frau und schlug sie dann mit der geball­ten Faust ins Gesicht, wodurch sie u. a. Kie­fer­schmer­zen erlitt.

Neun­kir­chen am Brand. Weil er den Tür­code zu sei­ner Gast­ar­bei­ter­woh­nung am Don­ners­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den ver­ges­sen hat­te, warf ein 35-Jäh­ri­ger einen Gar­ten­stuhl durch die Ter­ras­sen­tür. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 500,00 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wider­stand gegen Poli­zei­be­am­te nach häus­li­cher Gewalt

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend kam es in der Veit-Stoß-Stra­ße zu einem hand­fe­sten Streit zwi­schen einem 28-jäh­ri­gen Mann und einer 26-jäh­ri­gen Frau. Es kam zu Kör­per­ver­let­zun­gen zwi­schen den bei­den Lebens­ge­fähr­ten. Der hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­strei­fe gegen­über zeig­te sich der Mann äußerst aggres­siv. Aus die­sem Grund muss­ten ihm die Hand­fes­seln ange­legt wer­den. Im Rah­men der Sach­ver­halts­auf­nah­me belei­dig­te, bedroh­te und bespuck­te der 28-Jäh­ri­ge die ein­ge­setz­ten Beam­ten. Ein bei ihm durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test erbrach­te einen Wert von über 1 Pro­mil­le. Der Beschul­dig­te wur­de über Nacht in Poli­zei­ge­wahr­sam genom­men. Ihn erwar­ten Anzei­gen wegen Sach­be­schä­di­gung, vor­sätz­li­cher Kör­per­ver­let­zung, Belei­di­gung, Bedro­hung, sowie Wider­stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwei Pkws machen sich selbständig

LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag kam es in der Frank-Bau­er-Stra­ße in Lich­ten­fels zu einem Auf­fahr­un­fall ohne Insas­sen. Ein gepark­ter VW Golf roll­te auf einen davor gepark­ten Pkw, da die Fah­re­rin hat­te weder einen Gang ein­leg­te noch die Hand­brem­se ange­zo­gen hat. In Schwür­bitz kam es zu einem ähn­li­chen Fall mit glei­chem „Modus Ope­ran­di“. Ein 59-jäh­ri­ger Mann park­te sei­nen Lkw in einem Grund­stück. Auf­grund feh­len­der Siche­rung, bzw. fal­scher Betä­ti­gung der Hand­brem­se roll­te der Sat­tel­zug lang­sam auf die Stra­ße und blieb anschlie­ßend quer über der Fahr­bahn ste­hen. Glück­li­cher Wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Bei­de Ver­ant­wort­li­chen wur­den ent­spre­chend von der Poli­zei verwarnt.