Das Jugend­bü­ro Ecken­tal ver­an­stal­tet am SONN­TAG, 12. FEBRU­AR im Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3 ein Kin­der­thea­ter für Kin­der ab 3 Jah­ren. Kro­wis Pup­pen­büh­ne aus Nürn­berg zeigt mit „Rit­ter Rudis Dra­chen­trick“ eine lusti­ge Rit­ter­ge­schich­te mit viel Aben­teu­er, Dra­chen­ge­brüll und so eini­gen Über­ra­schun­gen: Prin­zes­sin Anna­bell wünscht sich nichts sehn­li­cher, als der ewi­gen Lan­ge­wei­le in ihrem Leben ein Ende zu berei­ten. Ihr Vater, König Kugel­rund, will sich immer nur rund ums Essen beschäf­ti­gen, aber satt ist die Prin­zes­sin schon lan­ge. Sie will Spaß und Aben­teu­er erle­ben und das am besten an der Sei­te eines rich­tig guten Freun­des. Um die­sen zu fin­den, wird ein gro­ßes Rit­ter­tur­nier ver­an­stal­tet, ein span­nen­des Duell zwi­schen Rit­ter Rudi von „Burg Knig­ger­bog­ger“ und Rit­ter Alfon­so von „Castel­lo di Gela­ti Strac­cia­tel­la“ beginnt. So man­che Rit­ter­tu­gend wird dabei auf die Pro­be gestellt und das Publi­kum hat eini­ges zu lachen und stau­nen. Wäre da nicht noch das Dra­chen­ge­brüll gewe­sen, wer weiß, wie die Geschich­te um die Freund­schaft mit Prin­zes­sin Anna­bell aus­ge­gan­gen wäre!

Die Vor­stel­lung beginnt um 15 Uhr und endet um ca. 15.50 Uhr. Ein­lass in den Café­be­reich ist ab 14.30 Uhr, Ein­lass in die Hal­le ab 14.45 Uhr. Der Ein­tritt beträgt 5€ pro Per­son. KNAX-Klub-Mit­glie­der der Spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach erhal­ten 1€ Rabatt bei Vor­la­ge des KNAX-Klub-Aus­wei­ses am Ein­lass. Die Ver­an­stal­tung wird unter­stützt durch die Spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach. Nach der Vor­stel­lung gibt es im Gleis 3‑Café frisch gebacke­ne Waf­feln, Kaf­fee und Kalt­ge­trän­ke zu fami­li­en­ge­rech­ten Prei­sen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ecken​tal​.feri​en​pro​gramm​-online​.de