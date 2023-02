Hoch­schu­le Hof erreicht Platz 2 in Deutschland

Das renom­mier­te Stu­die­ren­den­por­tal stu​dy​check​.de hat erst­mals ein „Digital-Readiness“-Ranking ver­öf­fent­licht, das den Digi­ta­li­sie­rungs­stand erfasst. Dabei erreicht die ober­frän­ki­sche Hoch­schu­le den zwei­ten Platz unter allen deut­schen Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten und ist damit auch die Num­mer 1 inner­halb Bay­erns. Als Basis der Erhe­bung dien­ten knapp 62.000 Bewer­tun­gen aktu­el­ler und ehe­ma­li­ger Stu­die­ren­der der deut­schen Hoch­schu­len und Universitäten.

Kön­nen Stu­die­ren­de ihr Stu­di­um auch digi­tal absol­vie­ren? Wie gut sind Pro­fes­so­ren und Dozen­ten online erreich­bar? Und steht der Lern­stoff auch online zur Ver­fü­gung? Das Stu­dy­Check Digi­tal Rea­di­ness Ran­king gibt einen Ein­blick in die Zufrie­den­heit der Stu­die­ren­den mit der Digi­ta­li­sie­rung ihrer Bil­dungs­ein­rich­tung. Die Hoch­schu­le Hof erhielt in die­ser Kate­go­rie 337 Bewer­tun­gen und erziel­te dabei den Gesamt­wert von 4,37 von 5. Damit erhielt die Hoch­schu­le Hof auch das Sie­gel „Wir sind digi­tal“, das ins­ge­samt nur an 44 von über 500 deut­schen Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten ver­lie­hen wurde.

Erst vor kur­zem wur­de die Hoch­schu­le Hof zudem in einem Gesamt­ran­king des Por­tals als „Belieb­te­ste Hoch­schu­le Deutsch­lands 2023“ ausgezeichnet.

Zum Ran­king:

https://​www​.stu​dy​check​.de/​d​i​g​i​t​a​l​-​r​e​a​d​i​n​e​s​s​-​r​a​n​k​ing

Hin­ter­grund:

Das unab­hän­gi­ge Bewer­tungs­por­tal Stu​dy​Check​.de bie­tet laut eige­nen Aus­sa­gen eine der größ­ten Stu­di­en­da­ten­ban­ken Deutsch­lands. Die­se lädt Stu­die­ren­de und Alum­ni dazu ein, ihre Hoch­schu­le oder Uni­ver­si­tät zu bewerten.