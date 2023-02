Die näch­sten Her­aus­for­de­run­gen im Ren­nen um Platz 10 sind die Dresd­ner Eis­lö­wen und der EC Bad Nauheim

Wie eng die Tabel­le in der DEL2 ist, muss­ten die Wöl­fe am Wochen­en­de leid­voll erfah­ren: Nach zwei Nie­der­la­gen rutsch­te das Rudel run­ter von Platz 9 auf Platz 12. Aller­dings sind es nur 2 Punk­te, die die Por­zel­lan­städ­ter von Platz 9 tren­nen. Und es sind noch 24 Zäh­ler zu ver­ge­ben bis zum Ende der Haupt­run­de. Lei­der pla­gen Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler aus­ge­rech­net in die­ser wich­ti­gen Pha­se Personalsorgen.

Form­kur­ve

Ein­stel­lung und Kampf pas­sen bei den Sel­ber Wöl­fen, dies­be­züg­lich hat sich nie­mand etwas vor­zu­wer­fen. Was fehlt, sind die Punk­te. Die letz­ten Nie­der­la­gen waren immer sehr enge Spie­le, die erst in den letz­ten Minu­ten ent­schie­den wur­den: „Gera­de in die­sen engen Spie­len ist es wich­tig, dass wir mög­lichst wenig Feh­ler machen. Tur­no­vers und Straf­zei­ten gilt es zu ver­mei­den. Wir müs­sen uns auf unser System kon­zen­trie­ren“, sagt Leit­wolf Richard Gel­ke. Die Dresd­ner Eis­lö­wen, die am Frei­tag in der NETZSCH-Are­na zu Gast sein wer­den, sind alles ande­re als zufrie­den mit dem Sai­son­ver­lauf. So trenn­te man sich zu Beginn die­ser Woche nach drei Nie­der­la­gen in Fol­ge von Head­coach Andre­as Brock­mann. Der EC Bad Nau­heim konn­te aus den letz­ten sechs Par­tien drei­mal als Sie­ger das Eis ver­las­sen. Am gest­ri­gen Mitt­woch tra­fen die Dresd­ner Eis­lö­wen und der EC Bad Nau­heim auf­ein­an­der. Der End­stand lau­te­te 4:0 für die Sachsen.

Sta­ti­stik

Gegen bei­de Wochen­end-Geg­ner konn­ten die Sel­ber Wöl­fe in die­ser Sai­son bereits gewin­nen. Die Eis­lö­wen wur­den bereits zwei­mal in regu­lä­rer Spiel­zeit besiegt, gegen Bad Nau­heim konn­te man ein­mal nach regu­lä­rer Spiel­zeit und ein­mal nach Ver­län­ge­rung gewin­nen. Wie man sich bis­her gegen die Kon­kur­ren­ten geschla­gen hat, davon will Richard Gel­ke nichts wis­sen: „Was in den letz­ten Spie­len gegen Dres­den und Nau­heim gewe­sen ist, das ist egal. Denn jedes Spiel geht bei Null los.“ Die Tops­corer der Teams sind bei Bad Nau­heim Tim Cof­f­man (19 Tore, 26 Vor­la­gen), bei Selb Mark McN­eill (25 Tore, 17 Vor­la­gen) und bei Dres­den Jor­dan Knack­stedt (12 Tore, 27 Vor­la­gen). In Unter­zahl schla­gen sich die Wöl­fe mit einer Quo­te von 81,8 % im direk­ten Ver­gleich am besten, gefolgt von den Eis­lö­wen mit 79 % und Nau­heim mit 70,6 %. In Über­zahl agiert Dres­den mit 23,9 % am besten, gefolgt von Bad Nau­heim mit 20,5 % und Selb mit 18,9 %. Auf der Tor­hü­ter­po­si­ti­on sind alle drei Teams mit Schwen­de­ner (Dres­den – 91,79 % Fang­quo­te), Bit­zer (Selb – 91,72 %) und Bick (Bad Nau­heim – 90,09 %) sehr gut besetzt.

Richard Gel­ke blickt voraus

Richard Gel­ke: “Natür­lich wäre es schö­ner, wenn wir wei­ter auf dem 9. oder 10. Rang ste­hen wür­den als auf dem 12. Jetzt sind wir in Zug­zwang. Aber es sind nur zwei Punk­te auf Platz 9. Des­halb haben wir immer noch alles in unse­rer eige­nen Hand und kon­zen­trie­ren uns auf unse­re Lei­stung und unse­re Auf­ga­ben. Vor allem zuhau­se wol­len wir vor unse­ren Zuschau­ern, die uns jedes Spiel pushen, Sie­ge ein­fah­ren. Es ist scha­de, dass wir das in der letz­ten Zeit nicht geschafft haben. Aber wir kon­zen­trie­ren uns auf das näch­ste Heim­spiel gegen Dres­den, haben die­se Woche gut trai­niert und sind bereit für Frei­tag. Ab Sams­tag berei­ten wir uns dann auf das Spiel in Bad Nau­heim vor. Wir müs­sen in Nau­heim von Beginn an voll fokus­siert sein. Es ist sehr schwer in Bad Nau­heim mit den lau­ten Fans im klei­nen Sta­di­on zu spie­len. Sie sind eine heim­star­ke Mann­schaft und wir müs­sen zu 100 % bereit sein, um aus Hes­sen Punk­te mitzunehmen.“

Lin­e­up

Feo­dor Boi­ar­chi­nov, Max Gim­mel, Dani­el Schwam­ber­ger, Art­urs Kruminsch und Oli­ver Noack fal­len ver­letzt aus. Niki­ta Nau­mann ist erkrankt und wird eben­falls nicht auf­lau­fen kön­nen. För­der­li­zenz­spie­ler aus Bie­tig­heim wer­den vor­aus­sicht­lich an die­sem Wochen­en­de auch nicht zum Rudel stoßen.

(VIP-) Tickets/​Hallenöffnung

Kar­ten für die Par­tie am Frei­tag gegen die Dresd­ner Eis­lö­wen gibt es im Vor­ver­kauf online unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei EDE­KA Egert in Selb am Vor­werk oder in Spar­neck bei IT-Solu­ti­ons Lau­ter­bach. Die Abend­kas­se wird eben­falls öff­nen. Bei­de Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Spiel­be­ginn am Frei­tag ist um 19:30 Uhr. Die NETZSCH-Are­na öff­net ihre Pfor­ten ab 18:30 Uhr.

Inha­ber von Sai­son- oder VIP-Kar­ten kön­nen den Ein­gang an der ehe­ma­li­gen Sta­di­on­gast­stät­te benutzen.

Wei­ter­hin sind Tages-VIP-Kar­ten in stark limi­tier­ter Anzahl erhält­lich. Die­se beinhal­ten – neben dem Ein­tritt zum Spiel – Zugang zum VIP-Bereich, kosten­lo­se Spei­sen und Geträn­ke im VIP-Bereich und einen Sitz­platz auf der VIP-Tri­bü­ne. Eine Tages­kar­te kostet EUR 110,-. Anfra­gen rich­ten Sie bit­te per E‑Mail direkt an Tobi­as Ernst­ber­ger (t.​ernstberger@​selberwoelfe.​de).

Ab sofort sind Tickets im Vor­ver­kauf für alle ver­blei­ben­den Heim­spie­le in der Haupt­run­de erhält­lich. Hier die Ter­mi­ne im Überblick:

Frei­tag, 10.02.2023 um 19:30 Uhr gegen die Dresd­ner Eislöwen

Frei­tag, 17.02.2023 um 19:30 Uhr gegen die Lau­sit­zer Füchse

Sonn­tag, 26.02.2023 um 17:00 Uhr gegen den ESV Kaufbeuren

Frei­tag, 03.03.2023 um 19:30 Uhr gegen die Kas­sel Huskies

Ver­gün­stig­te Ticket­prei­se fürs Spiel gegen die Lau­sit­zer Füchse

Für die Par­tie der Sel­ber Wöl­fe gegen die Lau­sit­zer Füch­se am 17.02.2023 (Spiel­be­ginn 19:30 Uhr) wer­den die Ticket­prei­se für alle Kate­go­rien um 20% redu­ziert. Mög­lich macht das unser Spon­sor of the match „VIS­HAY“. Auch an die Sai­son­kar­ten­in­ha­ber wur­de gedacht. Die­se erhal­ten am Stand der 50:50-Lotterie bei Vor­la­ge der Sai­son­kar­te einen Geträn­ke­gut­schein. Die ver­gün­stig­ten Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter https://​www​.sel​ber​woel​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk und neu in Spar­neck bei IT-Solu­ti­ons Lau­ter­bach oder an der Abendkasse.