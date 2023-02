CSU und Freie Wäh­ler brin­gen Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven in den Haus­halt ein – Stimm­kreis Kulmbach/​Wunsiedel kann an eini­gen Stel­len profitieren

„Mit den Frak­ti­on­re­ser­ven von CSU und Frei­en Wäh­lern im Baye­ri­schen Land­tag kön­nen wir aktu­el­le Pro­jek­te unter­stüt­zen, die im Ver­fah­ren der Haus­halts­auf­stel­lung der Staats­re­gie­rung nicht berück­sich­tigt wer­den konn­ten. Dar­un­ter sind auch eini­ge Pro­jek­te aus mei­nem Stimm­kreis Kulm­bach-Wun­sie­del“, berich­tet der hei­mi­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Schöf­fel, der sich dafür im Rah­men der Bera­tun­gen der CSU-Land­tags­frak­ti­on ein­ge­setzt hat. Neben den viel­fäl­ti­gen Unter­stüt­zun­gen des Frei­staa­tes haben die ein­zel­nen Frak­tio­nen im Land­tag damit die Mög­lich­keit finan­zi­el­le Schwer­punk­te zu setzen.

„Auch in die­sem Jahr sol­len mit der Frak­ti­ons­re­ser­ve auf mei­ne Initia­ti­ve hin die Mit­tel für die Dorf­er­neue­rung um 5,0 Mio. Euro auf­ge­stockt wer­den“, so Mar­tin Schöf­fel. Aus die­sen Mit­teln sol­len Initia­ti­ven wie die För­der­of­fen­si­ve Nord­ost­bay­ern finan­ziert wer­den, aber auch neue Pro­jek­te gestar­tet wer­den. Unter ande­rem soll die Dorf­er­neue­rung Fels, Schü­bel­ham­mer ange­scho­ben wer­den. Der Orts­teil Fels der Gemein­de Press­eck und der Orts­teil Schü­bel­ham­mer der Gemein­de Schwar­zen­bach am Wald genie­ßen beson­de­re Auf­merk­sam­keit des Frei­staa­tes, weil dort der Natur­park Fran­ken­wald, ver­tre­ten durch die Land­krei­se Kulm­bach und Hof, einen ehe­ma­li­gen Gast­hof im Rah­men eines kom­mu­na­len Vor­kaufs­rech­tes kau­fen muss­te, da er dort ein Natur­park­zen­trum ein­rich­ten möchte.

Ein neu­es Pro­jekt in Wun­sie­del und Kulm­bach, das eine Logi­stik für regio­na­le Lebens­mit­tel in der Gastro­no­mie anbie­tet und auf­baut, soll mit 100.000 Euro unter­stützt wer­den. „Ich bin von der Zukunfts­fä­hig­keit die­ses Pro­jek­tes über­zeugt“, so Schöf­fel. „Regio­na­le Pro­duk­te müs­sen den Weg zu den hei­mi­schen Gastro­no­men und Groß­kü­chen fin­den. Ich fin­de es sehr bemer­kens­wert, dass sich der Wun­sied­ler Dekan Peter Bau­er per­sön­lich für die Umset­zung stark macht. Daher war es mir wich­tig, die­ses beson­de­re und weg­wei­sen­de Pro­jekt einzubringen.“

150.000 Euro sol­len in eine Mach­bar­keits­stu­die für die Umset­zung des Rad­we­ge­kon­zep­tes des Land­krei­ses Kulm­bach flie­ßen. „Beson­ders die Fuß- und Rad­we­ge­ver­bin­dung von Lud­wig­s­ch­or­gast und Kup­fer­berg bis zur Wall­fahrts­ba­si­li­ka Mari­en­wei­her ist beson­ders anspruchs­voll, aber auch beson­ders wich­tig“, so Mar­tin Schöffel.

Auch in For­schung und Ent­wick­lung wird die Frak­ti­on inve­stie­ren. Für das Pro­jekt „Digi­ta­li­sie­rung in der Lack‑, Far­ben- und Tin­ten­in­du­strie“ am Euro­päi­schen Disper­si­ons­zen­trum for­dert Mar­tin Schöf­fel, dass 400.000 Euro aus der Frak­ti­ons­re­ser­ve inve­stiert wer­den. Unter­neh­men sol­len damit bei der Digi­ta­li­sie­rung der Pro­duk­ti­on von Lacken, Far­ben und Tin­ten unter­stützt wer­den. Damit wird auch das neue Tech­ni­kum des EZD in Selb mit Leben erfüllt.

Als land­wirt­schafts­po­li­ti­scher Spre­cher sei­ner Frak­ti­on hat Mar­tin Schöf­fel auch im Bereich Land­wirt­schaft kon­kre­te The­men ein­ge­bracht und Schwer­punk­te gesetzt: Knapp eine Mil­lio­nen Euro sol­len in die Lösung des Fisch­ot­ter-Pro­blems inve­stiert wer­den. Die Ent­nah­me des Fisch­ot­ters in Gebie­ten mit ern­sten fische­rei­li­chen Schä­den in der Teich­wirt­schaft wird ent­schie­den vor­an­ge­trie­ben. Eine wei­te­re Mil­li­on Euro soll in das Pro­jekt „Gemein­wohl­lei­stung Staats­wald“ inve­stiert wer­den. Damit wird der Staats­wald als Ort der Erho­lung, für Natur­schutz, Schutz­wald­sa­nie­rung und Schutz­wald­pfle­ge gestärkt wer­den. Mar­tin Schöf­fel: „Die Baye­ri­schen Staats­for­sten lei­sten wich­ti­ge Arbei­ten über­all im Staats­wald, um die Erho­lungs­funk­ti­on des Wal­des zu stär­ken und die tou­ri­sti­sche Infra­struk­tur zu erhal­ten. Als Bei­rats­vor­sit­zen­der der Baye­ri­schen Staats­for­sten ist es mir ein beson­de­res Anlie­gen, ein gutes Mit­ein­an­der mit den Kom­mu­nen und den Hei­mat- und Wan­der­ver­bän­den zu pfle­gen. Schön, dass auch in die Sanie­rung der Burg­rui­ne am Gro­ßen Wald­stein inve­stiert wer­den kann.“

Eine Unter­stüt­zung mit je 100.000 Euro erhal­ten auch die Baye­ri­sche Jung­bau­ern­schaft für ihr Pro­jekt „Land­Luft­Tou­ren“ und die Bil­dungs­zen­tren Länd­li­cher Raum. Die wich­ti­ge grenz­über­schrei­ten­de Arbeit der Eure­gi­os wie die Eure­gio Egren­sis wird mit zusätz­li­chen 200.000 Euro unterstützt.

Die fina­le Abstim­mung über die Ver­tei­lung der Frak­ti­ons­in­itia­ti­ven soll noch vor Ostern stattfinden.